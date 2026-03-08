Birališta se zatvaraju u 12 časova

Švajcarskadanas održava referendumo pitanju da li treba znatno smanjiti obaveznu pretplatu za televiziju, radio i internet. Zagovornici predlažu smanjenje godišnje pretplate sa 370 na 220 evra.

Stranka sa najvećom biračkom bazom, desničarska Švajcarska narodna stranka (SVP), zajedno sa omladinom desnocentrističke Slobodne demokratske stranke (FDP), tvrdi da cilj smanjenja jeste rasterećenje domaćinstava i stvaranje više prostora za privatne medije.

Protivnici smanjenja smatraju da demokratija bolje funkcioniše u zemljama sa snažnim nezavisnim javnim medijskim servisima koji se finansiraju pretplatom.

Birališta se zatvaraju u 12 časova, ali više od 90 odsto švajcarskih građana obično glasa unapred poštom.