Norveška policija i dalje traga za jednom ili više osoba koje su noćas izvele napad na ambasadu SAD u Oslu.

Eksplozija je odjeknula oko jedan sat posle ponoći, a prema dostupnim informacijama dogodila se na ulazu namenjenom za posetioce.

Na zgradi ambasade razbijeno je staklo na ulazu, dok su oštećene i spoljne lampe.

Snažna eksplozija usred noći

Stanovnici tog dela Osla navode da ih je snažna eksplozija probudila usred noći.

"Bilo je zaista jako. Videli smo i gust dim iz ambasade", rekao je jedan stanovnik.

Iz policije su saopštili da su na lice mesta stigli u rekordnom roku.

„Za sada nema promene u nivou pretnje. On ostaje na umerenom nivou, što se smatra povišenim“, izjavio je portparol policije.

Istraga u toku

Istraga je u toku, ali policija za sada ne iznosi dodatne detalje.

Prema ranijim izveštajima medija, u potragu za počiniocima bili su uključeni i dronovi, kao i policijski helikopter.

Ministar spoljnih poslova Norveške Espen Bart Eide izjavio je da je bio u kontaktu sa američkom ambasadom.

„Bezbednost diplomatskih misija za nas je od izuzetne važnosti. Slučaj trenutno istražuju policija i Norveška bezbednosna služba (PST)“, rekao je Eide.

Policija je ranije pozvala građane koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da se jave nadležnim organima.