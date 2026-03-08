PRVE FOTOGRAFIJE NAKON NAPADA NA AMERIČKU AMBASADU U OSLU! Poznato šta je oštećeno: "Probudila nas je snažna eksplozija, videli smo gust dim" (FOTO)
Norveška policija i dalje traga za jednom ili više osoba koje su noćas izvele napad na ambasadu SAD u Oslu.
Eksplozija je odjeknula oko jedan sat posle ponoći, a prema dostupnim informacijama dogodila se na ulazu namenjenom za posetioce.
Na zgradi ambasade razbijeno je staklo na ulazu, dok su oštećene i spoljne lampe.
Snažna eksplozija usred noći
Stanovnici tog dela Osla navode da ih je snažna eksplozija probudila usred noći.
"Bilo je zaista jako. Videli smo i gust dim iz ambasade", rekao je jedan stanovnik.
Iz policije su saopštili da su na lice mesta stigli u rekordnom roku.
„Za sada nema promene u nivou pretnje. On ostaje na umerenom nivou, što se smatra povišenim“, izjavio je portparol policije.
Istraga u toku
Istraga je u toku, ali policija za sada ne iznosi dodatne detalje.
Prema ranijim izveštajima medija, u potragu za počiniocima bili su uključeni i dronovi, kao i policijski helikopter.
Ministar spoljnih poslova Norveške Espen Bart Eide izjavio je da je bio u kontaktu sa američkom ambasadom.
„Bezbednost diplomatskih misija za nas je od izuzetne važnosti. Slučaj trenutno istražuju policija i Norveška bezbednosna služba (PST)“, rekao je Eide.
Policija je ranije pozvala građane koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da se jave nadležnim organima.
