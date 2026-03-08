Slušaj vest

Zemljotres jačine 5,3 stepena Rihterove skale pogodio je delove severozapadne Grčke i region oko popularnog turističkog ostrva Krf u nedelju ujutru.

Prema podacima Geodinamskog instituta Univerziteta u Atini, umereno potresanje se dogodilo oko 5:32 ujutru po lokalnom vremenu.

Grčki mediji su izvestili da se potres osetio i u južnoj Albaniji.

Epicentar zemljotresa bio je na kopnu, blizu regionalne prestonice Janine, na dubini od oko 10 kilometara.

Usledili su brojni manji naknadni potresi.

Zemljotres probudio meštane, pokrenuta manja klizišta

Mnogi stanovnici su se probudili i istrčali iz svojih domova. Lokalni mediji su izvestili da je u nekim regionima bilo privremenih nestanaka struje.

Bilo je i manjih klizišta.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili značajnoj šteti na zgradama, rekao je grčkoj televizijskoj stanici ERTNews stručnjak za zemljotrese Eftimios Lekas.