Saudijska Arabija je Teheranu saopštila da, iako podržava diplomatsko rešenje sukoba Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama, nastavak napada na kraljevinu i njen energetski sektor može naterati Rijad na uzvratne mere, rekla su četiri izvora upoznata sa situacijom za Rojters.

Ova poruka je preneta pre govora u subotu, kada se iranski predsednik Masud Pezeškijan izvinio susednim zemljama Zaliva zbog iranskih akcija - očigledan pokušaj da se smiri regionalni bes zbog napada u kojima su Iranci pogodili civilne ciljeve.

Dva dana ranije, saudijski ministar spoljnih poslova princ Fajsal bin Farhan razgovarao je sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem i jasno izneo poziciju Rijada, rekli su izvori.

Saudijska Arabija otvorena za posredovanje u pregovorima, ali upozorava

Izvori navode da je Saudijska Arabija otvorena za bilo koji oblik medijacije sa ciljem smanjenja tenzija i postizanja rešenja. Ministar je istakao da ni Rijad ni druge zemlje Zaliva nisu dozvolile SAD da koriste njihov vazdušni prostor ili teritoriju za vazdušne udare na Iran.

Međutim, princ Fajsal je takođe rekao da, ukoliko se iranski napadi budu nastavili protiv Saudijske Arabije ili njene energetske infrastrukture, Rijad će biti primoran da dozvoli američkim snagama korišćenje baza u zemlji za vojne operacije.

- Rijad će uzvratiti ako se napadi na ključne energetske objekte kraljevine budu nastavili - rekao je on.

Izvori navode da je kraljevina ostala u redovnom kontaktu sa Teheranom preko svog ambasadora od početka američko-izraelske vojne kampanje protiv Irana 28. februara, nakon kolapsa pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Napadi dronovima i raketama na zemlje Zaliva

Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Katar, Bahrein i Saudijska Arabija pogođeni su jakim napadima dronova i raketa iz Irana.

Iranski vrhovni lider, ajatolah Ali Hamnei, poginuo je prvog dana rata. Teheran je uzvratio udarima na Izrael i arapske zemlje Zaliva u kojima su smeštene američke vojne baze i instalacije, dok Izrael gađa libanski Hezbolah koji podržava Iran.

Aragči je u subotnjem intervjuu rekao da je u stalnom kontaktu sa svojim saudijskim kolegom i drugim zvaničnicima, dodajući da je Rijad Teheranu obećao da neće dozvoliti korišćenje svoje teritorije, voda ili vazdušnog prostora za napade na Iran.

Pezeškijan je izjavio da je privremeno iransko vođstvo odobrilo obustavu napada na susedne zemlje - osim ako ne dođe do napada na Iran iz tih zemalja.

- Lično se izvinjavam susednim zemljama koje su pogođene iranskim akcijama - rekao je on.

Nesigurnost u iranskom vojnim redovima

Nije jasno u kojoj meri Pezeškijanove izjave signaliziraju stvarnu promenu politike. U subotu su i dalje zabeleženi novi napadi na zemlje Zaliva.

Katam al-Anbija - Centralni štab i komandno mesto iranskih oružanih snaga, izjavio je da američke i izraelske baze i interesi u regionu ostaju ciljevi.

Štab je naveo da iranske snage poštuju suverenitet i interese susednih zemalja i do sada nisu preduzele akciju protiv njih, ali su naglasili da će američke i izraelske baze i objekti na kopnu, moru i u vazduhu biti tretirani kao primarni ciljevi i suočiće se sa "moćnim i snažnim" udarima iranskih snaga.

Predsednik SAD Donald Tramp je na društvenim mrežama izjavio da se Iran "izvinio i predao susedima na Bliskom istoku, i obećao da više neće pucati na njih. Ovo obećanje je dato samo zbog neumornih američkih i izraelskih udara."

Telefonski razgovori i diplomatska napetost

Dva iranska izvora potvrdila su da je održan razgovor u kojem je Rijad upozorio Teheran da zaustavi napade na Saudijsku Arabiju i susedne zemlje Zaliva. Iran je ponovio da napadi nisu usmereni protiv samih zalivskih zemalja, već protiv američkih interesa i vojnih baza na njihovoj teritoriji.

Jedan iranski izvor je rekao da je Teheran tražio zatvaranje američkih baza u regionu i da neke zemlje Zaliva prestanu da dele obaveštajne podatke sa Vašingtonom, za koje Iran smatra da se koriste protiv njega.

Drugi iranski izvor naveo je da neki vojni komandanti vrše pritisak da se napadi nastave, optužujući SAD da koriste baze u zemljama Zaliva i njihov vazdušni prostor za operacije protiv Irana.

