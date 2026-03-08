Slušaj vest

Snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje neobičan trenutak iz nemontirane verzije govora ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je objavljen povodom Međunarodnog dana žena.

Na snimku se vidi kako Putin tokom obraćanja iznenada počinje da kašlje i traži da se kadar ponovi, što jasno ukazuje na to da poruka nije bila emitovana uživo, već prethodno snimana.

Iako je došlo do očiglednog prekida u snimku, nemontirani deo ipak je objavljen na zvaničnim kanalima Kremlja i društvenim mrežama, pa je trenutak kašlja ostao i u verziji koja je kasnije distribuirana javnosti.

Deluje da ni predsednička administracija, niti ruski mediji, nisu primetili propust u montaži pre nego što je snimak objavljen.