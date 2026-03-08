UKRAJINSKA BANKA TRAŽI OD MAĐARSKE DA VRATI OKLOPNA VOZILA SA ZLATOM I NOVCEM UKRAJINE: Nastavlja se drama oko incidenta sa zaplenjenom imovinom!
Ukrajinska državna banka Oščadbank objavila je da će pokrenuti pravni postupak za povraćaj bankarske imovine koja se još uvek nalazi u Mađarskoj, nakon nedavnog hapšenja njenih zaposlenih i zaplene oklopnih vozila.
U saopštenju objavljenom na Fejsbuku, banka je navela da se sedam zaposlenih, koje su mađarske vlasti privremeno zadržale, vratilo kući, ali da se „vozila i vredne stvari i dalje nezakonito zadržavaju“.
Banka je najavila dva pravna koraka: žalbu na restriktivne mere koje su uvele mađarske migracione vlasti i istragu o mogućem kršenju prava zaposlenih tokom njihovog pritvora, koji je trajao „više od jednog dana bez pristupa pravnoj pomoći i konzularnoj podršci“.
Zaplenjeno 40 miliona američkih dolara, 35 miliona evra i devet kilograma zlata
Banka je takođe objavila da će tražiti povraćaj zaplenjene imovine, uključujući „dva vozila za prevoz novca i vrednih stvari u vrednosti od 40 miliona dolara, 35 miliona evra i 9 kilograma bankarskog zlata“.
Banka je naglasila da je transport novca obavljen u skladu sa ukrajinskim zakonima i da je dokumentacija već dostavljena Narodnoj banci Ukrajine na proveru.
Takođe se razmatra angažovanje nezavisne međunarodne revizorske firme kako bi se proverili ugovori i procedure vezani za tu operaciju. „Oščadbanka zahteva vraćanje svojih vozila za transport novca i svih vrednih stvari koje su prevozili“, saopštila je banka.
Građani upozoreni da izbegavaju putovanje u Mađarsku iz bezbednosnih razloga
Podsetimo, U četvrtak su mađarske vlasti privele sedam zaposlenih u Oščadbanki koji su prevozili novac i zlato iz Austrije u Ukrajinu.
Mađarske vlasti su tvrdile da je slučaj povezan sa sumnjom na pranje novca. Mađarski ministar spoljnih poslova je čak pomenuo „moguću vezu sa ukrajinskom ratnom mafijom“.
Ukrajinske vlasti su oštro reagovale, nazivajući potez „uzimanjem talaca“ i „državnim terorizmom“, što je dodatno pogoršalo već zategnute odnose između Mađarske i Ukrajine.
U vezi sa ovim incidentom, ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je građane Ukrajine da iz bezbednosnih razloga izbegavaju putovanja u Mađarsku.
Tenzije zbog spora oko naftovoda Družba
Tenzije između Kijeva i Budimpešte dodatno su porasle poslednjih nedelja zbog spora oko tranzita ruske nafte kroz naftovod Družba, koji je van upotrebe od kraja januara.
Mađarska, koja se u velikoj meri oslanja na naftovodni cevovod za uvoz sirove nafte, optužila je Ukrajinu da namerno blokira isporuke i stavila je veto na sankcije protiv Rusije i finansijsku pomoć Kijevu.
