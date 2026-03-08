Slušaj vest

Evropa se suočava sa novom, drmatičnom krizom. Odnosi između mađarkog premijera Orbana i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog dostigli su potpunu tačku ključanja, a u centru nezapamćenog diplomatskog i energetskog rata našao se naftovod "Družba".

Situacija je toliko eskalirala da je Orban povukao radikalan potez - poslao je vojsku na granicu sa Ukrajinom, i zabranio preletanje dronova u tom području.

Bokan kaže da su pretnje izrečene uz zveckanje oružijem. Kako tvrdi, Zelenski je rekao da će svojim specijalcima dati adresu Viktora Orbana, kako bi "sa njim porazgovarali na svom jeziku":

Dragoslav Bokan Foto: Kurir Televizija

- Zelenski je postao histeričan, mnogo se opustio i nisam nikada video da neki političar evropski tako radi. Ovaj sukob pokazuje da se Orban ne plaši izbora, jedna od glavnih njegovih teza kampanje je upravo ta da Ukrajina šteti Mađarskoj i preti joj. On se pobunio i izborni slogan Orbana za aprilske izbore je "Mir i bezbednost", a opozicionara Petra Mađara "Vratimo Mađarsku Mađarima" - kaže Bokan i dodaje:

- Tako da, oboje imaju tu desnu ideologiju ali se razlikuju po tome ko je sa Evropom a ko ne. Ali, vidi se da se spremaju afere i razni napadi i ti incidenti kao što je ova pretnja Zelenskog premijeru Mađarske da "će poslati specijalce da ga ubiju", to sve može ići u korist Orbana, a mi Srbi se tome nadamo.

Tvrdi da je Petar Mađar proevropski političar, dok Orban podržava politiku Amerike, što ih dodatno razlikuje.

Filipović kaže da će Mađari doneti suverenu odluku na izborima koji slede u aprilu. Kaže da je najbitnije da pored čitave svetske situacije, izbori prođu mirno, a da Srbija zadrži vernog partnera - Mađarsku:

Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

- U ovom geopolitičkom haosu je bitno da se grade međunarodni odnosi. Srbija bi kao država trebala da napravi iskorak i da bude u dobrim odnosima sa svima.

Mađarsko - ukrajinski odnosi

Damnjanović kaže da odnosi Ukrajine i Mađarske još u istoriji nisu bili dobri:

Nebojša Damnjanović Foto: Kurir Televizija

- Mađari su došli sa ruske teritorije gde su sada. U 13. veku pre mongolske najezde ugarsko kraljevstvo pošalje ljude da nađe Mađare između Urala, oni su mogli lepo daa razgovaraju. U 18. veku kada je podeljena Poljska su se našli Rusi i Mađari. Habzburzi učestvuju u Napoleonovom pohodu na Rusiju. 1956. je ustanak Mađarskog naroda protiv komunizma i to su Sovjeti ugasili.

Vojska izvedena na ulice

Po navodima svetskih medijia, zbori se očigledno neće desiti jer je stiglo upozorenje o situaciji u Mađarskoj na granici sa Ukrajinom. Vojska je izvedena na ulice. U slučaju proglašenja vanrednog stanja, izbori mogu biti odloženi za 150 dana. Oberknežev kaže da ne postoje bezbednosni rizici:

- Ne verujem da će doći do nekog ozbiljnog sukoba, Orban sagledava sve zbog energetike. To je čovek koji je hteo da bude i sa istokom i zapadom dobar ali je stavio svoju zemlju centar. Od januara meseca proške godine je prekinuti dotok ruskog gasa preko Ukrajine. Tu dolazi do određenih problema - kaže Oberknežev i dodaje:

Nebojša Oberknežev Foto: Kurir Televizija

- Mađarska sada uvozi gas preko Srbije i mi smo se našli tu da im pomognemo. Imate uvedene sankcije NIS-u, mađarski Mol nam je pritekao u pomoć i više derivata stiže na trište Srbije. Sada je zatvoren dotok sirove nafe ka Mađarskoj a ona kupuje derivate iz Srbije. Sada smo se mi njima našli.

Tvrdi da je Ukrajina bila gigant izvoza električne energije a da zbog rata više nema toliku trgovinsku moć.

Nebojša Obrknežev o potencijalnom sukobu između Ukrajine i Mađarske: "Ne verujem da će doći do sukoba, imamo za sada samo tu retoriku" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs