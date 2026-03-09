Slušaj vest

Papa Lav XIV pozvao je danas za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana i otvaranje dijaloga i upozorio da se sukob širi na ceo Bliski istok i stvara "klimu mržnje i straha".

Po drugi out za nedelju dana papa Lav je izrazio "duboku uznemrienost" zbog rata i toga kako on destabilizuje i Liban, uporište hrišćanstva u većinski muslimanskom regionu.

Tokom svojih tradicionalnih molitvi nedeljom papa koji je poreklom iz SAD, pomolio se za prestanak bombardovanja i otvaranje dijaloga da se "čuje glas naroda".

Sveta stolica po tradiciji je diplomatski neutralna, ali je ipak odbacila opravdanje administracije predsednika SAD Donalda Trampa o preventivnom napadu na Iran.

"Kada bi se priznalo državama da imaju prava na 'preventivni rat' prema njihovim ličnim kriterijuima bez nadnacionalnog pravnog okvira, ceo svet bio bi pod rizikom da bude zapaljen", rekao je državni sekretar Vatikana kardinal Pjetro Parolin ove nedelje za vatikanske medije.

Parolin je tražio poštovanje međuarodnog prava i multilateralne diplomatije.

