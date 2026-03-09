Slušaj vest

Ministarstvo zdravlja Libana je danas saopštilo da je 83 dece među 394 poginulih od početka konflikta Hezbolaha i Izraela prošle nedelje.

Izrael je prošle nedelje ponovo pokrenuo invaziju na Liban pošto je militantni pokret Hezbolah gađao Izrael raketama u znak odmazde za izraelsko-američki napad na Iran.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

Izrael je pre ofanzive naredio evakuaciju stotina hiljada hiljada ljudi u Bejrutu i drugde u Libanu.

Militanti islamistički pokret Hezbolah podržava Iran, sa kojim su Izrael i SAD u ratu od prošle subote.

Sva dešavanja o ratu Irana sa Izraelom i SAD možete pratiti uživo u našem BLOGU.

(Kurir.rs/Beta)

