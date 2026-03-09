83 dece među 394 poginulih od početka konflikta Hezbolaha i Izraela prošle nedelje
U LIBANU ČETVRTINA POGINULIH SU DECA: Crni bilans sukoba Izraela i Hezbolaha!
Ministarstvo zdravlja Libana je danas saopštilo da je 83 dece među 394 poginulih od početka konflikta Hezbolaha i Izraela prošle nedelje.
Izrael je prošle nedelje ponovo pokrenuo invaziju na Liban pošto je militantni pokret Hezbolah gađao Izrael raketama u znak odmazde za izraelsko-američki napad na Iran.
Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA
Izrael je pre ofanzive naredio evakuaciju stotina hiljada hiljada ljudi u Bejrutu i drugde u Libanu.
Militanti islamistički pokret Hezbolah podržava Iran, sa kojim su Izrael i SAD u ratu od prošle subote.
Sva dešavanja o ratu Irana sa Izraelom i SAD možete pratiti uživo u našem BLOGU.
(Kurir.rs/Beta)
