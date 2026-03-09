Slušaj vest

Granični prelaz Kapikoj u turskoj pokrajini Van postao je jedna od retkih kopnenih ruta kojom Iranci mogu da napuste zemlju nakon zatvaranja vazdušnog prostora zbog napada SAD i Izraela na Iran. Ipak, na granici nema velikog egzodusa – većina ljudi putuje zbog posla, porodice ili ranije planiranih obaveza, a samo mali broj planira da duže ostane u Turskoj kako bi izbegao rat.

Neki putnici, poput lekara Reze Gola, nastavljaju ranije planirane poslove u Istanbulu, dok drugi, poput iransko-kanadskog para Puneh Asgari, privremeno napuštaju Iran i odlaze u Kanadu. Jedna žena, Fariba, sa sinom putuje u Izmir da tamo sačeka kraj rata, ističući da mnogi Iranci nemaju novca da pobegnu i zato ostaju kod kuće.

Prelazak granice je uglavnom normalan, a većina putnika iz Vana nastavlja put avionom. Studenkinja Mehregan, koja se vraća na studije u Kini, suočila se sa finansijskim problemima nakon otkazivanja leta zbog snežne oluje.

Grad Van, koji je obično pun iranskih turista tokom praznika Novruz, sada beleži slabiji promet. Turska je u međuvremenu pojačala bezbednost duž granice sa Iranom i pripremila planove za eventualni priliv izbeglica, ali do sada masovni dolazak ljudi nije zabeležen. Iransko-kanadski državljanin Harison Mirtar kaže da, uprkos bombama, život u Iranu ide dalje.

