Slovački premijer Robert Fico najavio je da je Slovačka spremna da blokira zajam Evropske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra, prateći primer Mađarske.

On je u video obraćanju istakao da će Slovačka "preuzeti palicu" od Viktora Orbana ukoliko njegova stranka Fides izgubi na predstojećim izborima 12. aprila.

Fico je pojasnio da planira sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen kako bi razgovarao o potencijalnoj obustavi rada naftovoda Družba.

On smatra da je blokiranje ogromnog vojnog dara Ukrajini legitiman instrument kojim bi se osigurao nastavak isporuka nafte sa istoka.

Premijer je dodao da je spreman da "pritegne vijke" na naftovodu u dogovoru sa Briselom pre bilo kakvog susreta sa Volodimirom Zelenskim.