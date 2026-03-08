Slušaj vest

Japan su danas pogodila dva zemljotresa, jačine 5,7 i 5,5 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentri oba zemljotresa bili su na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu, na dubini od 25 i 32 kilometra.

Najpre se osetio potres od 5,5 stepeni, na udaljenosti od 197 kilometara od grada Morioke.

Snažniji zemljotres od 5,7 stepeni usledio je devet minuta nakon prvog i on je bio 30 kilometara bliži Morioki.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Zemljotres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je jutros grčko-albansku pograničnu oblast, saopštio je nemački Istraživački centar za geonauke (GFZ).

Pre samo četiri dana, zemljotres jačine 4,5 stepeni po Rihteru registrovan je na Siciliji, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki

zavod (EMSC).

Epicentar potresa bio je na vulkanu Etna, severozapadno od Ragalne, na dubini od četiri kilometra, prenosi RAI

Potres, koji je registrovan jutros u 7.05 sati osetio se u najmanje tri provincije istočne Sicilije - Kataniji, Mesini i Sirakuzi.

Gradonačelnik Katanije, Enriko Trantino naredio je nakon zemljotresa, kao meru predostrožnosti, da se organizuju inspekcije koje će

pregledati školske zgrade, zbog čega su danas škole u tom gradu obustavile nastavu.