Tokom gostovanja u emisiji "Meet the Press" na NBC-u, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči odbacio je tvrdnje predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa da je Iran odgovoran za smrtonosni napad na školu u južnom Iranu, kada je ubijeno najmanje 165 dece.

Novinar: „Tramp je rekao da Iran snosi odgovornost za napad na školu u južnom Iranu. Koji je vaš odgovor?“

Aragči: „Ta izjava je zaista smešna. Ta škola pripada nama, ti učenici su naša deca. Ciljano su pogođeni i ubijeni od strane američkog borbenog aviona. Kako Iran može biti odgovoran? Da li smo mi započeli ovaj rat? Da li smo napali vlastiti narod? Ne. Bili smo u pregovorima sa SAD, i usred pregovora i diplomatije, oni su odlučili da nas napadnu. Napali su mnoge ciljeve, uključujući škole i bolnice, i postoji mnogo dokaza koji pokazuju da je ova škola pogođena američkim borbenim avionom.“

Novinar: „Koje dokaze Iran ima za ovu tvrdnju?“

Aragči: „Ako to nisu Sjedinjene Države, onda ko bi to mogao biti? Možda Izrael. Ali jasno je ko nas napada.“

"Branili smo našu zemlju hiljadama godina"

Novinar: „Rekli ste za američke kopnene snage: ‘Čekamo ih’. Ali Tramp je rekao da je uslov za slanje trupa taj da Iran bude dovoljno oslabljen da više ne može da se odupre u kopnenoj borbi. Da li je u pravu?“

Aragči: „Mi smo potpuno sposobni za odbranu. Imamo veoma hrabre vojnike spremne da se bore, pobede i unište svakog neprijatelja koji uđe na našu teritoriju. Ova situacija će se nastaviti u narednim danima, godinama, i uvek u Iranu. Mi smo hrabar narod, imamo veliku civilizaciju i branili smo našu zemlju hiljadama godina i nastavićemo koliko god bude potrebno.“

Novinar: „Tramp je rekao da je jedan od razloga za pokretanje rata taj što Iran poseduje rakete koje mogu da pogode Evropu i američke baze, i da će uskoro moći da pogode i američko tlo. Da li je Iran imao nameru da direktno napadne Sjedinjene Države?“

Aragči: „Ta tvrdnja nije tačna i zapravo je dezinformacija. Imamo sposobnost da proizvodimo rakete, ali smo namerno ograničili domet naših raketa na manje od 2.000 kilometara kako ne bismo bili percipirani kao pretnja drugima. Nismo započeli nijedan program za povećanje dometa raketa preko trenutnog limita. Dakle, ne postoje dokazi ili informacije koji pokazuju da Iran razvija rakete dugog dometa; kamoli rakete koje mogu da stignu do SAD“, zaključio je Abas Aragči.