Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je u poslednja 24 sata uništila četiri radara povezana sa američkim protivraketnim sistemom THAAD.

Prema iranskoj državnoj agenciji IRNA, radari su pogođeni precizno navođenim raketama tokom operacija usmerenih na američku protivraketnu infrastrukturu u regionu.

Sistem THAAD namenjen je otkrivanju i presretanju balističkih raketa, a procenjena cena jednog radara iznosi između 300 i 500 miliona dolara, što znači da šteta za četiri radara može biti između 1,2 i 2 milijarde dolara.

Zvaničnik Centralnog štaba izjavio je:

"Tokom operacija suzbijanja protivraketne odbrane neprijatelja u regionu, ciljane su i uništene četiri napredna američka radara THAAD. Američki radari su pružali informacije u realnom vremenu za izraelsku i američku mrežu protivraketne odbrane. Sada, sa ozbiljnom štetom nanetom mreži ranog upozoravanja neprijatelja, sirene za vazdušni napad će se oglašavati u okupiranim teritorijama u trenutku napada projektila."

(Kurir.rs/Al Jazeera/P.V.)

