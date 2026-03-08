Slušaj vest

U mnogim delovima Izraela večeras je proglašena vazdušna opasnost od nadolazećih iranskih balističkih raketa i dronova.

Na snimku se može čuti i videti kako večeras izgleda Tel Aviv, dok se čeka udar Irana, za koji, izraelska vojska, veruje da će uspešno sprečiti svojom "Gvozdenom kupolom".

Ovo je onaj zvuk koji ledi krv u žilama i podseća na bombardovanje Jugoslavije 1999. godine.

U međuvremenu, izraelska vojska je objavila snimak obaranja iranske balističke rakete.

(Kurir.rs/P.V.)

