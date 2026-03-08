U većem delu Izraela oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost dok se čeka nalet iranskih raketa
KAO IZ PAKLA
POSLUŠAJTE ZVUK IZ TEL AVIVA KOJI LEDI KRV U ŽILAMA: Sirene odjekuju, grad sablasno prazan, ČEKA SE IRANSKI UDAR (VIDEO)
Slušaj vest
U mnogim delovima Izraela večeras je proglašena vazdušna opasnost od nadolazećih iranskih balističkih raketa i dronova.
Na snimku se može čuti i videti kako večeras izgleda Tel Aviv, dok se čeka udar Irana, za koji, izraelska vojska, veruje da će uspešno sprečiti svojom "Gvozdenom kupolom".
Ovo je onaj zvuk koji ledi krv u žilama i podseća na bombardovanje Jugoslavije 1999. godine.
U međuvremenu, izraelska vojska je objavila snimak obaranja iranske balističke rakete.
(Kurir.rs/P.V.)
1 · Reaguj
4