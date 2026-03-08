VAŠINGTON RAZMATRA KOPNENI UDAR NA IRAN, POTREBNO JE 500.000 VOJNIKA! Postoji i opcija B! Otkazuju se odmori, američki vojnici se prekvalifikuju!
Neimenovani izvori su za katarsku Al Džaziru rekli da Sjedinjene Američke Države trenutno razmatraju slanje trupa na Iran!
Odmori su otkazani, pojedini treninzi su odloženi, a vojnici prolaze kroz prekvalifikaciju, što sugeriše da postoje planovi za slučaj da vrhovna komanda odluči o kopnenoj intervenciji.
Dve opcije: Pola miliona vojnika ili specijalne operacije kopnenih snaga?
To bi moglo da se realizuje kroz invaziju velikih razmera, mada analitičari smatraju da bi to zahtevalo oko pola miliona vojnika, koje SAD možda ne mogu brzo da premeste u region.
Druga opcija su specijalne operacije kopnenih snaga, o čemu se intenzivno govori u poslednja 48 sati, gde bi elitne jedinice bile korišćene prvenstveno za osiguravanje iranskih zaliha obogaćenog uranijuma.
Trenutno neizvodljivo
Takav napad je u ovom trenutku, jasno, neizvodljiv, delom i zbog kontinuiranog bombardovanja Irana koje je u toku.
Situacija na terenu je previše komplikovana, ali ovo ostaje opcija koju bi Bela kuća mogla da iskoristi ukoliko odluči da vazdušnu operaciju proširi na kopnenu.
(Kurir.rs/Al Džazira/P.V.)