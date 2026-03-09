Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron posetiće danas Kipar da bi izrazio francusku solidarnost sa državom članicom Evropske unije, koja je prošle nedelje pogođena dronovima i raketama povezanim sa sukobom na Bliskom istoku, saopštila je sinoć Jelisejska palata.

Makron će se u Pafosu sastati sa kiparskim predsednikom Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom.

"Cilj je jačanje bezbednosti oko Kipra i u istočnom Mediteranu sa evropskim partnerima, sa ciljem da se doprinese smirivanju napetosti u regionu", saopštilo je francusko predsedništvo.

Emanuel Makron u poseti francuskim trupama. Foto: Philippe Magoni/AP Pool, Philippe Magoni/AP

Francuski predsednik je nedavno najavio raspoređivanje fregate Langedok i protivvazdušnih sredstava u vodama kod Kipra.

Francuska je rasporedila velike vojne snage u regionu, uključujući nosač aviona Šarl de Gol i nosač helikoptera. Međutim, naglasila je svoj "strogo defanzivni" stav, od samog početka rata Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana protiv Irana, 28. februara.

(Kurir.rs/Beta)

