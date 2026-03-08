Slušaj vest

Nebo iznad iranske prestonice Teherana jutros je bilo obavijeno gustim, gušećim dimom, nekoliko sati nakon što su izraelski udari pogodili naftne objekte, javljaju očevici.

Foto: Vahid Salemi/AP

"Bilo je toliko mračno da sam pomislio da mi je alarm pokvaren", rekao je jedan vozač u pedesetim godinama AFP-u, želeći da ostane anoniman. Drugi stanovnici su dodali da je vazduh bio ispunjen mirisom paljevine, a kiša koja je padala bila je zasićena naftom, sa crnim kapljicama koje su padale po gradu.

Opasne materije

Iranske vlasti za zaštitu životne sredine apelovale su na građane da ostanu u zatvorenom prostoru kako bi izbegli respiratorne probleme i druge zdravstvene posledice. Crveni polumesec Irana upozorio je da su eksplozije naftnih depoa oslobodile "značajne količine toksičnih ugljovodonika, sumpora i azotnih oksida", dok je kiša koja eventualno padne "izuzetno opasna i veoma kisela", upozoravajući na moguće opekotine kože i oštećenja pluća, prenosi Times of Israel.

Teheran Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP, Arileza Sotakbar/ISNA

Tohid Asadi iz Al Jazeere, izveštavajući iz Teherana, izjavio je da su napadi na civilni industrijski objekat bili bez presedana. On je opisao kako je rano u nedelju ujutro video crne kapljice kiše na svojim prozorima.

Foto: Davoud Ghahrdar/Iranian Students' News Agency, I

"Ovo nije prvi put. Još u junu, tokom dvanaestodnevnog rata, videli smo da su ciljani depoi goriva, ali ovo je bez presedana. Suočavamo se sa kritičnom situacijom u pogledu rata i ekoloških okolnosti u prestonici", rekao je Asadi.

Raste broj žrtava

Asadi je dodao da postoje “ozbiljne zabrinutosti” zbog rastućeg broja civilnih žrtava.

“Pre tri dana, broj je iznosio oko 1.300, ali znamo da su u prethodnim danima intenzivni napadi na iransku teritoriju nastavljeni, tako da je verovatno da je broj porastao", naveo je on.

Prema izveštaju Fars news agencije, subotnji napadi pogodili su četiri naftna skladišta i jedan centar za transfer naftnih proizvoda u Teheranu i Alborzu, pri čemu su poginula četiri vozača cisterni.

"Vatrene stubove koji su se uzdizali nad gradom mogli su da se vide kao svetleći prizori na noćnom nebu. Čini se da je ovo prvi put da je civilni industrijski objekat ciljan u ovom ratu", naveo je AFP.

Stanovnici su zbog gustog dima morali da uključe svetla u automobilima kako bi se kretali kroz grad. Na ulicama, sigurnosne snage usmeravale su saobraćaj noseći specijalne kapute i maske.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

U medijima su se pojavile dramatične slike požara koji ne prestaje da bukti u jednom od najvećih teheranskih skladišta goriva, naftnom nalazištu Šahran na severoistoku Teherana. Ekipa CNN-a snimala je iz skladišta dok je nekoliko rezervoara još uvek gorelo, satima nakon noćnih vazdušnih napada. Gusti stubovi dima širili su se iz kompleksa ka centru Teherana, izazivajući retki vremenski fenomen crne kiše.

Izraelska vojska navela je da su pogođeni depoi goriva služili iranskoj vojsci.

"Kroz ove rezervoare iranski režim distribuira gorivo raznim korisnicima, uključujući i vojne entitete", saopštila je IDF, naglašavajući da je napad "dodatni korak u uništavanju vojne infrastrukture iranskog režima".

Rast cena nafte

Iranski zvaničnici potvrdili su da su četiri osobe poginule i oštećenja na objektima, ali su istakli da su požari pod kontrolom i da zemlja raspolaže dovoljnim rezervama goriva.

U međuvremenu, iranski parlament upozorio je da će rat dovesti do daljeg rasta cena nafte, dok su guverner Teherana i lokalne vlasti objavili da je distribucija goriva u prestonici privremeno prekinuta, a ograničenje od 20 litara po vozilu uvedeno je u petrolejskim stanicama, gde su se stvarale duge kolone.

Iran je istovremeno izveo udare na infrastrukturu u Zalivu, uključujući rezervoare goriva na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu i desalinizacionu fabriku u Bahreinu, dok su vlasti u obe zemlje saopštile da nije bilo značajnijih povreda.

