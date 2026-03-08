Slušaj vest

Najstrašniji zločin od početka napada Amerike i Izraela na Iran 28. februara dogodio se upravo tog dana, kada je pogođena škola u južnom iranskom gradu Minab.

Iranska televizija prikazala je trenutak udara rakete u školu, gde su bile devojčice i gde je, ubijeno najmanje 165 dece uzrasta od 7 do 12 godina, kao i njihovi učitelji.

Iranski mediji i novinske agencije objavili su snimak za koji se navodi da je trenutak udara u školu.

Iranski ministar Abas Aragči oglasio se danas u američkim medijima povodom ovog zločina.

Na društvenim mrežama se pojavio i navodni zamrznuti snimak rakete, koji ukazuje da se najverovatnije radi o "Tomahavku".

Evo i dužeg snimka:

Amerika je negirala da je umešana u raketiranje škole, a Tramp je rekao da je Iran ubio decu.

Osnovna škola Šadžare Tajebeh u gradu Minab, u provinciji Hormozgan, nalazi se na unutrašnjoj granici kompleksa pomorskih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC). Međutim, informacije koje je pregledala organizacija Human Rights Watch pokazuju da je škola ograđena zidom i da ima poseban ulaz sa ulice, odvojen od ostatka kompleksa.

(Kurir.rs/Mehr

