Slušaj vest

Najstrašniji zločin od početka napada Amerike i Izraela na Iran 28. februara dogodio se upravo tog dana, kada je pogođena škola u južnom iranskom gradu Minab.

Iranska televizija prikazala je trenutak udara rakete u školu, gde su bile devojčice i gde je, ubijeno najmanje 165 dece uzrasta od 7 do 12 godina, kao i njihovi učitelji.

Iranski mediji i novinske agencije objavili su snimak za koji se navodi da je trenutak udara u školu.

Iranski ministar Abas Aragči oglasio se danas u američkim medijima povodom ovog zločina.

Na društvenim mrežama se pojavio i navodni zamrznuti snimak rakete, koji ukazuje da se najverovatnije radi o "Tomahavku".

Evo i dužeg snimka:

Amerika je negirala da je umešana u raketiranje škole, a Tramp je rekao da je Iran ubio decu.