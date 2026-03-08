Slušaj vest

Snimci koje je objavilo Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata prikazuju kako Ratno vazduhoplovstvo UAE obara iranske dronove iznad vode.

Prema navodima ministarstva, UAE su otkrili stotine raketa i skoro 1.400 dronova - od kojih je velika većina uništena.

Ujedinjeni Arapski Emirati su u nedelju saopštili da se nalaze u „stanju odbrane“ zbog iranskih napada dronova i raketa.

Ministarstvo spoljnih poslova UAE je u saopštenju navelo da je „brutalni i ničim izazvani iranski napad“ uključivao lansiranje više od 1.400 raketa i dronova usmerenih na „infrastrukturu i civilne objekte“ u zemlji i da je rezultirao smrtnim slučajevima i povredama civila.

Napadi „predstavljaju flagrantno kršenje međunarodnog prava, Povelje UN i suvereniteta i teritorijalnog integriteta UAE i pretnju bezbednosti i stabilnosti zemlje“, saopštilo je ministarstvo.

UAE „ne žele da budu uvučeni u sukobe ili eskalaciju“, saopštilo je ministarstvo, ističući da UAE „zadržavaju puno pravo da preduzmu sve neophodne mere kako bi zaštitili svoj suverenitet, nacionalnu bezbednost i teritorijalni integritet... u skladu sa međunarodnim pravom i Poveljom UN“.

Regionalna eskalacija se rasplamsala otkako su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran 28. februara, u kojem je poginulo više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija, a preko 10.000 je ranjeno.

Teheran je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima usmerenim na Izrael i zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke vojne jedinice.