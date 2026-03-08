Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči rekao je danas da Iran nije imao nikada nameru da napadne Ameriku.

Na pitanje voditeljke NBC - "Tramp je rekao da je jedan od razloga za pokretanje rata taj što Iran poseduje rakete koje mogu da pogode Evropu i američke baze, i da će uskoro moći da pogode i američko tlo. Da li je Iran imao nameru da direktno napadne Sjedinjene Države?" - Aragči je bio direktan:

"Ta tvrdnja nije tačna i zapravo je dezinformacija. Imamo sposobnost da proizvodimo rakete, ali smo namerno ograničili domet naših raketa na manje od 2.000 kilometara (najjača iranska raketa je 'Sadžil') kako ne bismo bili percipirani kao pretnja drugima.

Nismo započeli nijedan program za povećanje dometa raketa preko trenutnog limita. Dakle, ne postoje dokazi koji pokazuju da Iran razvija rakete dugog dometa; kamoli rakete koje mogu da stignu do Sjedinjenih Država.

1/4 Vidi galeriju raketa Sadžil Foto: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Vahid Salemi/AP

On dodaje da Iran neće razvijati rakete sposobne da pogode SAD, ali neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma i istovremeno je zainteresovan za deeskalaciju sukoba.

Kina i Rusija su zatražile sastanak Saveta bezbednosti UN o Iranu, a iranska strana navodi da, ako Sjedinjene Države žele pregovore, "znaju kako da stupe u kontakt".

Ostatak intervjua, u kojem Abas govori o ubijanju dece u školi u Minabu, možete čitati OVDE.