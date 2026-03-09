Slušaj vest

Srbi koji podržavaju Donalda Trampa smatraju da je odlučan pristup Iranu opravdan i da Evropa nema moralno pravo da kritikuje takvu politiku, posebno imajući u vidu intervenciju NATO-a protiv Srbije 1999. godine.

Kakvo mišljenje ima o raspoloženju Srba u Americi i njihovom načinu razmišljanja o sukobu na Bliskom istoku, za Kurir televiziju, otkrio je Aleksandar Jovičić predsednik organizacije "Srbi za Trampa".

- Za nas, ne samo u organizaciji „Srbi za Trampa“, već i za mnoge ljude koji su glasali za Trampa, jasno je koliku je štetu Iran naneo svojom podrškom radikalnim islamistima. Mi Srbi to posebno dobro razumemo zbog onoga što se dešavalo u Bosni, na Kosovu i u regionu. Svesni smo koliko je novca dolazilo iz Irana direktno kao podrška tim istim radikalnim islamistima protiv našeg naroda - rekao je Jovičić.

Aleksandar Jovičić - predsednik organizacije Srbi za Trampa Foto: Kurir Televizija

Podrška među srpskim glasačima u SAD

On navodi da među srpskim glasačima koji podržavaju Donalda Trampa postoji razumevanje za aktuelna dešavanja i da su njegove odluke u tom kontekstu naišle na značajnu podršku.

- Zato nama, srpskim glasačima koji podržavaju predsednika Trampa, nije teško da razumemo šta se danas dešava. Naravno da podržavamo trenutnu invaziju, odnosno napad - kako god neko nazvao ovaj rat - i sve odluke koje je doneo u saradnji sa Izraelom. Ovde je to naišlo na veliku podršku među glasačima - objasnio je.

Evropa bez moralnog kredibiliteta

Jovičić ističe da Evropa, imajući u vidu događaje iz 1999. godine, nema moralni autoritet da kritikuje aktuelne poteze.

Aleksandar Jovičić - predsednik organizacije Srbi za Trampa Foto: Kurir Televizija

- Kao što sam rekao, mislim da je Evropa daleko od bilo kakve moralne pozicije da kritikuje ono što se danas dešava, imajući u vidu ono što je uradila 1999. godine protiv bivše Jugoslavije, odnosno protiv Srbije. Evropa se tada pokazala kao nepouzdan partner, zajedno sa NATO-om. Videli smo i kritike koje je predsednik Tramp uputio Španiji i drugim zemljama koje nisu želele da učestvuju - nastavio je Jovičić.

- Ako je zaista došlo vreme da se negde stane Iranu - ne persijskom narodu, već tom političkom i verskom sistemu u Iranu koji danas destabilizuje region - onda je jasno da Evropa nema pravo na kritiku. Pogotovo imajući u vidu ono što je uradila Srbiji 1999. godine - zaključio je.

