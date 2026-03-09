Slušaj vest

U Turskoj danas počinje sudski proces protiv gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua.

BBC navodi da se radi o jednom od najpopularnijih turskih političara koji je prvooptuženi u slučaju istrage o velikoj korupciji, za koju opozicija kaže da je politički motivisana.

Imamoglu je predsednički kandidat opozicione Republikanske narodne partije (CHP) i smatra se glavnim političkim rivalom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu.

U pritvoru već godinu dana

On je u pritvoru od marta 2025. godine zbog sumnji na korupciju.

Imamoglu i njegova stranka negiraju bilo kakva krivična dela i optužuju predsednika i njegove saveznike da su pokrenuli represivne mere kao odgovor na pad Erdoganove popularnosti.

Tužioci su za Imamoglua zatražili kaznu od 2.430 godina zatvora.

U velikom slučaju, još 407 ljudi je optuženo za vođenje kriminalne korupcijske mreže sa gradonačelnikom koji je označen kao njen „osnivač i vođa“.

Kada je uhapšen prošle godine, to je izazvalo masovne proteste, stotine hapšenja i policijsku represiju.

Od tada je Imamoglu u zatvoru Marmara na periferiji Istanbula.

Pored slučaja korupcije, tužioci su optužili Imamoglua za niz drugih krivičnih dela, poput špijunaže i falsifikovanja univerzitetske diplome, kvalifikacije koja je u međuvremenu poništena.

Turske vlasti negiraju gradonačelnikovu tvrdnju da se pravosuđe koristi kao političko sredstvo.

Međutim, bez univerzitetske diplome on ne može da se kandiduje za predsednika 2028. godine.

"Najgori Erdoganov poraz ikada"

Imamoglu je iznenadio Erdogana i njegovu vladajuću Stranku pravde i razvoja (AKP) kada je na opštinskim izborima 2024. godine zadržao kontrolu u Istanbulu, osvojivši drugi uzastopni mandat u najvećem gradu Turske.

To su mnogi politički analitičari u Turskoj nazvali „najgorim Erdoganovim porazom ikada".

Glavna opoziciona stranka ne samo da je 2024. godine uspela da pobedi AKP u gradu koji je mnogo važan Erdoganu, već je ostvarila i najbolji rezultat na nacionalnom nivou od 1977. godine.

Zasluge za taj uspeh se uglavnom pripisuju Imamogluovoj popularnosti širom zemlje i koaliciji opozicionih stranaka formiranoj kako bi ga podržala.

Gubitak vlasti u Istanbulu u maju 2019. godine bio je veliki udarac za AKP, a odmah nakon pobede, Imamoglu se suočio sa problemima.

Izborna komisija je poništila glasanje i primorala Imamoglua da napusti funkciju zbog tvrdnji AKP-a o nepravilnostima u izbornom procesu i naložila da se izbori ponove.

Posle objave da će izbori u Istanbulu biti ponovljeni ponoviti, Imamoglu je, obraćajući se ogromnom skupu njegovih pristalica, skinuo sako i kravatu, zasukao rukave, i pozvao ih da energiju usmere ka još jednoj pobedi.

„Biće sve dobro", rekao je, što je postao njegov predizborni slogan i fraza po kojoj je prepoznatljiv do danas.

I na ponovljenim izborima u Istanbulu, za Imamoglua „sve je zaista bilo dobro", jer je osvojio 55 odsto glasova, zadavši težak udarac predsedniku Erdoganu.

Imamoglu je sada pobedio Erdogana dva puta u gradu kojim su prethodnih 25 godina vladali AKP i njihovi islamistički prethodnici.

Istanbul je grad u kojem je Erdogan odrastao prodajući pekarske proizvode sa susamom pre nego što je ušao u politiku 1970-ih.

Uspešno se peo uz političku lestvicu.

Najpre je postao gradonačelnik Istanbula, pa predsednik vlade i na kraju predsednik Turske.

Njegovi porazi u Istanbulu pogodili su ga ne samo lično već i politički, jer je grad ključan za njegovu stranku.

Istanbul ključan za tursku politiku

U Istanbulu živi petina od 85 miliona stanovnika Turske i grad ima ogroman značaj za privredu zemlje, posebno za trgovinu, turizam i finansije.

Nakon što je na lokalnim izborima u Istanbulu 2024. Imamoglu osvojio drugi mandat, mnogi stručnjaci predviđali su da će imati sličan uspon kao i Erdogan.

Mnogi su smatrali da postaje pretnja Erdoganovoj odlučnosti da zadrži najvišu poziciju u Turskoj.

Erdogan je osvojio treći predsednički mandat na izborima 2023. godine, a prema Ustavu Turske, tu funkciju ne može da obavlja posle 2028. godine.

Međutim, njegovi kritičari tvrde da bi mogao da promeni Ustav kako bi sebi omogućio još jedan mandat.

Naredni predsednički izbori treba da budu održani 2028, ali su prevremeni izbori veoma verovatni.

Ko je Imamoglu?

Imamoglu je rođen 1971. u Akčabatu, mestu na obali Crnog mora u pokrajini Trabzonu i poznat je i kao "Bil Klinton iz Trabzona".

Kada je bio tinejdžer preselio se u Istanbul, gde je studirao biznis, a potom radio u građevinskoj industriji.

Iako potiče iz konzervativne porodice umerene desnice, Imamoglu kaže da je „socijaldemokratske vrednosti prihvatio tokom studija".

Imamoglu, koji je veliki ljubitelj fudbala, kao i predsednik Erdogan, i sam je bio igrač u Trabzonsporu, klubu u njegovom rodnom gradu koji se takmičio u amaterskoj ligi.

Ljubav prema fudbalu je korisna osobina u Turskoj koja je luda za ovim sportom.

Bivši poslovni čovek, 54-godišnji Ekrem Imamoglu je postao politički prepoznatljiv kao predsednik malo poznate istanbulske opštine Bejlikduzua u kojoj živi srednja klasa, a na tu poziciji je izabran kao kandidat glavne opozicione stranke CHP.

Njegov politički uspon je neverovatan.

Do pobede za gradonačelnika 2019. godine bio je skoro nepoznat, a danas je nesumnjivo najveći Erdoganov rival.

Tokom političkih kampanja, hvaljen je zbog blagih i duhovitih nastupa, što je potpuna suprotnost ponašanju mnogih drugih političara na polarizovanoj političkoj sceni Turske.

Uspeo je da proširi sekularno biračko telo CHP-a i pridobije i neke pobožnije, konzervativne birače koji su tradicionalno glasali za Erdoganovu AKP, jer je tokom kampanja posećivao džamije, a nedavnu je najavio i obnovu stare džamije u popularnom istanbulskom kvartu Karakoju.

Njegova supruga Dilek Imamoglu takođe je postala poznata zahvaljujući aktivnom prisustvu na društvenim mrežama, humanitarnom radu za osobe sa invaliditetom i podršci suprugu tokom kampanja.

I ona je rođena na obali Crnog mora i trenutno je na doktorskim studijama.

Imaju dva sina i ćerku.

Kada je uhapšen 19. marta 2025, desetine policijskih službenika upali su u Imamogluovu kuću u Istanbulu da bi ga priveli u okviru istrage o korupciji.

Dok su policajci čekali ispred njegove kuće, on je na društvenim mrežama objavio video snimak u kom je rekao: „Volja naroda ne može da se ućutka".

Poručio je da će „ostati nepokolebljiv u borbi za narod Turske i sve one koji širom sveta brane demokratiju i pravdu".