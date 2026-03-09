ZELENSKI ŠALJE POJAČANJA NA BLISKI ISTOK, BRANI ZALIV OD IRANA! Amerikanci tražili pomoć od njega, odmah je reagovao: Evo šta je tražio od arapskih kraljevina
Zelenski je u intervjuu za Njujork tajms, koji je objavljen danas, rekao da su Sjedinjene Američke Države zatražile pomoć u četvrtak, i da je ukrajinski tim otputovao sledećeg dana.
- Odmah smo reagovali. Rekao sam, da, naravno, poslaćemo naše stručnjake - rekao je Volodimir Zelenski.
Zelenski je rekao da su u danima nakon početka američko-izraelskog rata u Iranu on i njegov tim primali pozive od lidera Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Kuvajta, Katara i Saudijske Arabije, koji su tražili pomoć.
On je kazao da je Ukrajina obećala da će pružiti pomoć zemljama Bliskog istoka, u zamenu za diplomatsku podršku u pritisku Rusije ka prekidu vatre.
Zelenski je ocenio da neke zemlje Bliskog istoka imaju "veoma jake odnose sa Rusijom".
- Pa sam rekao - slušajte, možda će razgovarati sa Rusima, a Rusi će napraviti pauzu. U tom slučaju, naravno, možemo pomoći Bliskom istoku da se zaštiti - kazao je Zelenski.
Prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, koje je analizirao Njujork tajms, Ukrajina sada može da uništi većinu ruskih dronova za napade, odnosno oko 87 odsto njih.
Nakon što je Rusija počela da napada Ukrajinu iranskim dronovima "šahidima", Kijev je pratio i presreo oko 57.000 njih, i razvio je višeslojne i jeftine mreže za presretanje.