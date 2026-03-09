Slušaj vest

Zelenski je u intervjuu za Njujork tajms, koji je objavljen danas, rekao da su Sjedinjene Američke Države zatražile pomoć u četvrtak, i da je ukrajinski tim otputovao sledećeg dana.

- Odmah smo reagovali. Rekao sam, da, naravno, poslaćemo naše stručnjake - rekao je Volodimir Zelenski.

Zelenski je rekao da su u danima nakon početka američko-izraelskog rata u Iranu on i njegov tim primali pozive od lidera Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Kuvajta, Katara i Saudijske Arabije, koji su tražili pomoć.

On je kazao da je Ukrajina obećala da će pružiti pomoć zemljama Bliskog istoka, u zamenu za diplomatsku podršku u pritisku Rusije ka prekidu vatre.

Zelenski je ocenio da neke zemlje Bliskog istoka imaju "veoma jake odnose sa Rusijom".

- Pa sam rekao - slušajte, možda će razgovarati sa Rusima, a Rusi će napraviti pauzu. U tom slučaju, naravno, možemo pomoći Bliskom istoku da se zaštiti - kazao je Zelenski.

Prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, koje je analizirao Njujork tajms, Ukrajina sada može da uništi većinu ruskih dronova za napade, odnosno oko 87 odsto njih.