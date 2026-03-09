Slušaj vest

Sve veća upotreba dronova u savremenim sukobima otvara pitanje koliko bespilotne letelice menjaju način ratovanja.

Kako rat u Iranu pokazuje promene u upotrebi dronova i koliko iranski dron Šahed menja način ratovanja, za "Redakciju", objasnili su Stevan Ignjatović, pilot u penziji i Sima Marković, predsednik Nacionalnog klastera bespilotnih letelica.

- Letelica o kojoj govorite je u principu vojna bespilotna letelica, a danas postoji veliki broj različitih vojnih dronova. Međutim, ono o čemu se mnogo manje govori jesu male civilne bespilotne letelice koje se koriste u svakodnevne svrhe, a koje mogu imati veoma veliki domet - rekao je Marković.

Sima Marković - predsednik Nacionalnog klastera bespilotnih letelica Foto: Kurir Televizija

"Male civilne letelice postaju ozbiljna pretnja"

Kako navodi, primer je mali dron težine oko 249 grama, za koji u mnogim slučajevima nije potrebna posebna dozvola za letenje.

- Takva letelica može da ima domet i do pet ili šest kilometara, a potencijalno može da ponese i određenu količinu eksploziva, što je čini veoma opasnom. Pored toga, mnogi dronovi imaju izuzetno kvalitetne kamere i softvere za prepoznavanje lica ili objekata, pa mogu da identifikuju određenu osobu ili metu i da se potom obruše ili slete na zadatu lokaciju - kaže on.

"Sukobi utiču na evropski avio-saobraćaj"

Ignjatović je upozorio da sukobi daleko od Evrope mogu brzo izazvati probleme u avio-saobraćaju, uključujući kašnjenja i otkazivanje letova.

- Ljudi često misle da se sukob dešava negde daleko i da nema veze sa Evropom, ali posledice se vrlo brzo osete u avio-saobraćaju. Putnici moraju da računaju na poremećaje u redu letenja, kašnjenja, ali i na moguće otkazivanje letova - objasnio je Ignjatović.

Stevan Ignjatović, pilot u penziji Foto: Kurir Televizija

Kako navodi, takve situacije mogu dovesti i do neobično dugih putovanja.

- Imali smo primer putnika koji je iz Zanzibara putovao više od 40 sati da bi stigao do odredišta, upravo zbog promena u rutama i otkazivanja letova. Moguća su poskupljenja avionskih karata, ali i promene u načinu na koji avio-kompanije upravljaju mestima u avionima. Dešava se da kompanije daju prednost putnicima koji su spremni da plate znatno skuplje karte, dok oni sa već kupljenim, jeftinijim kartama moraju da čekaju sledeći slobodan let - kaže on.

