U ovom trenutku, odbacio je mogućnost kopnenog napada na Iran rečima da bi to bilo "van pameti".

Prethodne noći iranske snage su dronovima i raketima izvele napade na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Bahrein.

Profesor bezbednosti na Američkom univerzitetu u Dubaiju Duško Tomić kaže da je situacija u Dubaiju mirna.

profesor Duško Tomić Foto: Printscreen/Pink TV

Prema njegovim rečima, iako mnogi predstavljaju da je Dubai stalno pod nekim udarima, to nije tačno.

Istakao je da je stepen oborenosti krstarećih raketa 100 posto, dok je procenat oborenosti dronova 93 odsto.

- Ponosan sam što u UAE imamo jednog od naših ljudi - Sašu Radoševića koji utiče na opremljenost snaga UAE. Iranski dronovi i rakete nisu naneli nikakakav snažan efekat. Glavni izazov je borba protiv lažnih vesti. Situacija u Emiratima je pod kontrolom - istakao je profesor Tomić.

Emirati vode računa o svom teritorijalnom integritetu

Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan razgovarao je telefonom s američkim liderom Donaldom Trampom o situaciji u regionu Bliskog istoka i njihovim implikacijama po regionalnu i međunarodnu bezbednost i stabilnost.

Profesor Tomić kaže da je to jedan u nizu razgovora, gde je predsednik UAE rekao da Emirati vode pre svega računa o svom teritorijalnom integritetu i da će zaštititi svoju teritoriju.

- Ujedinjeni Arapski Emirati ne napadaju Iran, UAE samo štiti svoju teritoriju, neće se priključiti napadima - naveo je Tomić.

U Dubaiju nije planiran napad na postrojenje za desalinizaciju u Iranu

Mediji su izvestili da su Ujedinjeni Arapski Emirati, nakon konsultacija sa izraelskim zvaničnicima, odlučili da napadnu postrojenje za desalinizaciju u Iranu kao odgovor na iranske napade na Dubai i Abu Dabi, međutim predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata za odbrambene, unutrašnje i spoljne poslove Rašid Al Nuaimi je ovo negirao.

Profesor Tomić je objasnio da bi kopneno napali Iran morate imati kapacitete za to jer Iran ima 13 planinskih masiva i za kopnenu operaciju bi bilo potrebno obezbediti 500.000 vojnika koji bi probali da uđu na teritoriju Irana.

- To je u ovom trenutku van pameti, ali ovo je suludo vreme. Kurdi iz severnog Iraka vode računa o onom stepenu identiteta koji su dobili i oni nisu uključeni, Irački Kurdi nisu ofanzivna pretnja Iranu - istakao je Tomić.