Slušaj vest

Spektakularna vatrena lopta koja je viđena iznad zapadne Nemačke, Luksemburga i Holandije u nedelju oko 19:00 časova očigledno je bila meteor, objavio je luksemburški RTL.

Očevici su rekli da je fenomen praćen glasnim prascima i da je ličio na „veoma veliku zvezdu padalicu“, sličnu onima iz meteorske kiše Perseida viđene u avgustu.

Ovaj meteor je, međutim, bio mnogo veći, a nemačka policija je izvestila da su neki fragmenti pali u saveznoj državi Rajnaland-Palatinat i izazvali štetu na kućama i krovovima. Izveštaji o šteti stigli su iz Hunsrika i Ajfela i grada Koblenca.

Niki Fajerštajn, bivša predsednica Luksemburških amaterskih astronoma, objasnila je da se takav meteor kreće brzinom od 60.000 do 70.000 km/h, zbog čega intenzivno trenje nastalo u atmosferi može izazvati eksploziju i proizvesti glasne praskove koje opisuju svedoci.

Fragmenti koji padaju na zemlju poznati su kao meteoriti.

Stručnjaci Evropske svemirske agencije (ESA) takođe kažu da je verovatno bio meteor i trenutno analiziraju slike i podatke. Više detalja trebalo bi da bude poznato u ponedeljak.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) ATENTAT U IZRAELU USRED PEKARE: Maskirani napadač ispalio više hitaca u gradonačelnika Arabe, nadzorna kamera zabelezila HOROR prizor! (VIDEO)
atentat gradonačelnik Arabe
Planeta"O, BOŽE, KAO DA JE EKSPLOZIJA!" Ogroman požar kod železničke stanice u Glazgovu, delimično se urušila zgrada od istorijske vrednosti (FOTO, VIDEO)
profimedia-1081223124.jpg
Crna GoraPANIKA U BERANAMA, GRAĐANI SUOČENI SA NESTAŠICOM GORIVA: Na Zaton petrolu NEMA NAFTE, stvaraju se gužve, evo kakva je situacija sa ostalim pumpama (FOTO)
Screenshot 2026-03-09 092047.png
PlanetaIRANSKI MEDIJI: NOVOG AJATOLAHA "RANIO NEPRIJATELJ" Misterija reči kojima opisuju Hamneijevog sina u Ramazanskom ratu, EKSPLOZIJE I BORBENI AVIONI IZNAD DUBAIJA
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg