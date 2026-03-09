Slušaj vest

Spektakularna vatrena lopta koja je viđena iznad zapadne Nemačke, Luksemburga i Holandije u nedelju oko 19:00 časova očigledno je bila meteor, objavio je luksemburški RTL.

Očevici su rekli da je fenomen praćen glasnim prascima i da je ličio na „veoma veliku zvezdu padalicu“, sličnu onima iz meteorske kiše Perseida viđene u avgustu.

Ovaj meteor je, međutim, bio mnogo veći, a nemačka policija je izvestila da su neki fragmenti pali u saveznoj državi Rajnaland-Palatinat i izazvali štetu na kućama i krovovima. Izveštaji o šteti stigli su iz Hunsrika i Ajfela i grada Koblenca.

Niki Fajerštajn, bivša predsednica Luksemburških amaterskih astronoma, objasnila je da se takav meteor kreće brzinom od 60.000 do 70.000 km/h, zbog čega intenzivno trenje nastalo u atmosferi može izazvati eksploziju i proizvesti glasne praskove koje opisuju svedoci.

Fragmenti koji padaju na zemlju poznati su kao meteoriti.