Kina ne oseća potrese od rata na Bliskom istoku - za sada.

Ali oseća talasanje, navodi BBC.

Na kratke staze, ona ima dovoljno zaliha nafte za nekoliko meseci, posle čega bi mogla da se obrati susedu Rusiji za pomoć.

Ali Kina će pokušati da predvidi šta bi to moglo da znači za nju na duže staze - ne samo što se tiče ulaganja u Bliski istok, već i njenih ambicija.

Ove nedelje se hiljade delegata Komunističke partije sastaju u Pekingu da raspravljaju o budućem putu druge najveće ekonomske sile sveta koja nastavlja da se bori protiv slabe potrošnje, produžene krize nekretnina i ogromnog domaćeg duga.

Prvi put od 1991. godine, kineska vlada je snizila očekivanja od privrednog rasta, uprkos brzom razvoju visoke tehnologije i industrije obnovljive energije.

Kina se možda nadala da će se izvući iz ekonomskih nedaća izvozom.

Ali je godinu provela vodeći trgovinski rat sa Amerikom, a sada se suočava sa mogućnošću previranja na Bliskom istoku, koji opskrbljuje i njene glavne plovne puteve i namiruje mnoge njene energetske potrebe.

Što se rat bude više produžavao, više bi mogao da joj naškodi, naročito ako saobraćaj kroz Ormuski moreuz ostane blokiran.

„Rastegnuti period previranja i nesigurnosti na Bliskom istoku omešće druge regione važne za Kinu“, kaže Filip Šetler-Džons iz stručne grupe Kraljevski institut ujedinjenih službi.

„Afričke ekonomije, na primer, bile su korisnice pozamašnog i konstantnog priliva zalivskog kapitala.

„Ako plima investicija presuši, to rizikuje da izazove širu nestabilnost koja podriva održivost kineskih opštih i dugoročnih interesa.“

Što će reći, imajući u vidi kineski otisak u svetu, njena ulaganja i tržišta van Bliskog istoka takođe su ranjiva od produženog rata.

A kao i mnoge druge zemlje, i Kina zazire od ovog novog talasa nepredvidljivosti.

„Mislim da Kina misli isto što i svi drugi“, kaže profesor Keri Braun iz Kraljevskog koledža u Londonu.

„Koji je strateški plan? Nisu valjda Amerikanci ulazili u sve ovo bez strateškog plana.“

Ali potom dodaje:

„Verovatno će, zajedno sa svima drugima, i oni pomisliti: 'Oh Bože, ušli su u ovo bez ikakvog plana.

„U redu, ne želimo da budemo uvučeni u ovo kao što ne želimo da budemo uvučeni ni u bilo šta drugo, ali isto tako moramo nešto da preduzmemo'.“

Ne toliko bliski prijatelji

Iran je na Zapadu oduvek bio smatran kineskim „saveznikom“.

Svakako su bili veoma prijateljski nastrojeni jedan prema drugom.

Poslednje putovanje u inostranstvo vrhovnog vođe Teherana Alija Hamneija bilo je u Peking 1989. godine.

Slikao se pored Velikog zida.

Partnerstvo među njima se produbilo kad je Si Đinping posetio Teheran 2016. i dve zemlje su na kraju potpisale 25-godišnje strateško partnerstvo 2021.

Kina je obećala da će uložiti 400 milijardi dolara u Iran u periodu od 25 godina, a, u zamenu, Iran će se postarati da nafta ne prestaje da teče.

Međutim, analitičari veruju da je samo delić tog novca stigao do Iranaca.

Nafta je, međutim, nastavila da teče.

Kina je 2025. godine iz Irana uvezla 1,38 miliona barela sirove nafte dnevno, prema Centru za Globalnu energetsku politiku - što je oko 12 odsto celokupnog kineskog uvoza sirove nafte.

Mnogi od tih barela navodno su bili proglašeni malezijskim da bi se sakrilo njihovo poreklo.

Istraživački centar sa Univerziteta Kolumbija objavio je izvešaj u kom se tvrdi da ima više od 46 miliona barela iranske nafte u plutajućim skladištima u Aziji, a još i više u carinskim skladištima, koje tek treba da odobri carina, u kineskim lukama Dalian i Džoušan, gde Nacionalna iranska naftna kompanija iznajmljuje rezervoare.

Bilo je i optužbi za trgovinu oružjem dve zemlje.

Kina je negirala da prodaje Teheranu protiv-brodske krstareće rakete, ali američka obaveštajna služba je optužila Peking za podršku iranskom balističkom programu obukom inženjera i slanjem komponenti.

Grupe za zaštitu ljudskih prava iznele su tvrdnje da je iranska brutalna gušenja protesta i kritičara režima omogućila kineska tehnologija prepoznavanja lica i nadzora, koju je poslao Peking.

Moglo bi da zvuči kao da su dve zemlje bile bliski prijatelji.

Sve je ovo čak dovelo do naslova u tabloidima koji su Kinu i Iran nazivali „osovinom preokreta“ zajedno sa Severnom Korejom i Rusijom.

Sve četiri zemlje istinski žele da obore svetski poredak predvođen Amerikom, ali je u realnosti njihov odnos bio transakcioni.

„Ne postoji pravi ideološki ili kulturološki razlog zašto bi se Kina slagala sa Iranom“, kaže profesor Braun.

„Kineskoj strategiji 'zavadi pa vladaj' ponekad je išao na ruku Iran koji je bio stalna smetnja Americi. I zato mislim da postoje uglavnom negativni razlozi zašto Kina želi odnos sa Iranom, umesto da postoje pozitivni razlozi.“

„To je zaista krhka osnova za bilo kakav odnos i funkcionisala je do određenog trenutka.

„Ali to nije bilo neko veoma duboko prijateljstvo.“

Kina ne doživljava vlastita „savezništva“ kao Zapad.

Ona ne potpisuje sporazume o uzajamnoj odbrani i neće priteći u pomoć savezniku.

Umesto toga, Peking je čvrsto rešen da izostane iz svakog sukoba.

Predvođenje juriša

Ali to ne znači da Kina nije duboko zabrinuta onim što se dešava na Bliskom istoku.

Peking je izdao predvidljive i prigušene osude i pozvao na primirje.

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji rekao je da je „neprihvatljivo da Amerika i Izrael pokrenu napade na Iran... a još manje da otvoreno pogube lidera suverene zemlje i pozovu na smenu režima."

Stvar je u tome da je akcija Vašingtona u Venecueli u januaru, a sada i u Iranu, istakla ograničenja partnerstava tih zemalja sa Kinom.

U oba navrata, Peking je bio ostavljen na obodima kao posmatrač, nesposoban da pomogne onima koji su pod njegovim okriljem.

Kina pokušava da se nametne kao „odgovorna protivteža“ Americi, kaže Filip Šetler-Džons iz Kraljevskog instituta ujedinjenih službi, ali „kad je reč o vojnoj ravnoteži, SAD demonstriraju šta znači stvarno biti supersila, a to je sposobnost da iznudite ishode na poprištima širom planete“.

Peking, tvrdi on, „nije supersila na istom nivou“ uprkos njegovoj ekonomskoj sili.

„Nije opremljen da zaštiti prijatelje od ove vrste akcija, čak i kad bi želeo.“

Da bi kontrirao ovim brigama, Si Đinping će nastaviti da se predstavlja kao stabilan i predvidljiv lider, za razliku od Donalda Trampa.

„Argument Kine biće da je Tramp još jednom pokazao van svake sumnje razmere zapadne hipokrizije i zapadne priče o liberalnom međunarodnom poretku“, kaže profesor Stiv Cang, direktor Kineskog instituta SOAS.

Prekidi snabdevanja energetikom i vazdušnog saobraćaja kao posledica ovog sukoba imaće „mnogo veće ekonomske implikacije po Globalni jug nego po Zapad“, dodaje on.

„Neke zemlje će imati nestašice hrane već za nekoliko meseci... a to su zemlje Globalnog juga.

„Ujedno, već vidimo cepanje zapadnog saveza, sa Velikom Britanijom i Španijom izdvojenim kao metama.“

Peking bi takođe mogao da vidi šansu u pomoći kao posrednik u pregovorima zajedno sa nekim drugim zemljama.

Ministar spoljnih poslova Van Ji već je razgovarao sa kolegama u Omanu i Francuskoj, a Kina je najavila da će poslati specijalnog izaslanika na Bliski istok.

Trampova predstojeća poseta

Ipak, Kina nastupa oprezno zato što je jedna od najvećih kalkulacija za njih hiroviti američki predsednik, koji treba da stigne u dugo očekivanu posetu kasnije ovog meseca.

Nijedna od kineskih kritika na račun američkih i izraelskih udara na Iran nisu bili usmerene direktno na Trampa, što bi moglo malo da olakša rukovanje pri susretu.

Neki su spekulisali da li bi susret i dalje mogao da se održi.

Ali ima znakova da on još nije otkazan.

Zvaničnici obe strane trebalo bi da se sastanu da razgovaraju o toj poseti, izveštava Rojters.

Kina bi to mogla da doživi kao priliku da „ispipa puls“, kaže Šetler-Džons, kako bi Tramp mogao da reaguje na druga krizna žarišta kao što je Tajvan, samoupravno ostrvo na koje tvrdi da polaže pravo.

„U meri u kojoj se ovaj rat bude pokazao nepopularnim, on bi mogao da doprinese narastajućem trendu 'uzdržanosti' u američkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici koja - ako je bude primenjivala buduća administracija - što može da omogući Kini odrešene ruke da ostvari interese u vlastitom regionu i širem svetu.“

Ova kriza nekima u Kini može da posluži kao prilika da predstave Vašington kao ratne huškače, što Narodnooslobodilačka vojska svesrdno i čini na društvenim mrežama.

Ali toliko „nepredvidiv i disfunkcionalni akter“ mogao bi da bude uzrok nelagode za Peking, kaže profesor Braun.