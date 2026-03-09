Slušaj vest

Takođe mora ispitati da li joj njene institucije i sistemi pomažu ili odmažu u postizanju kredibiliteta na svetskoj sceni, izjavila je u ponedeljak predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- Uvek ćemo braniti i podržavati sistem zasnovan na pravilima koji smo pomogli da se izgradi sa našim saveznicima, ali više se ne možemo oslanjati na njega kao jedini način da branimo svoje interese. Ne možemo čak ni pretpostaviti da će nas njegova pravila zaštititi od složenih pretnji sa kojima se suočavamo - rekla je fon der Lajen na konferenciji ambasadora EU.

- Hitno moramo razmisliti o tome da li su naša doktrina, naše institucije i naše donošenje odluka – sve osmišljeno u posleratnom svetu stabilnosti i multilateralizma – bili u stanju da prate tempo promena oko nas - nastavila je.

- Pitanje je da li je sistem koji smo izgradili, sa svim svojim dobronamernim pokušajima postizanja konsenzusa i kompromisa, više pomoć ili prepreka našem kredibilitetu kao geopolitičkog aktera - zaključila je ona.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePlanetaEVO ZAŠTO KINA NE PROZIVA DIREKTNO TRAMPA ZA RAT U IRANU: Analitičari za BBC o pripremama Sija da dočeka američkog predsednika u Pekingu (FOTO)
101 AP Mark Schiefelbein.jpg
PlanetaOGROMNA VATRENA LOPTA EKSPLODIRALA IZNAD NEMAČKE: Odjeknuo snažan prasak, očevici ostali u čudu, a onda su stručnjaci razrešili MISTERIJU (VIDEO)
Screenshot 2026-03-09 095834.png
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) ATENTAT U IZRAELU USRED PEKARE: Maskirani napadač ispalio više hitaca u gradonačelnika Arabe, nadzorna kamera zabelezila HOROR prizor! (VIDEO)
atentat gradonačelnik Arabe
PlanetaKOPNENI NAPAD NA IRAN BIO BI VAN PAMETI, TREBALO BI IM POLA MILIONA VOJNIKA: Srpski profesor bezbednosti iz Dubaija o situaciji u Zalivu
iran rat 2.jpg