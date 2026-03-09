Slušaj vest

Novinar je pitao Aragčija:

- NBC Njuz izveštava da Iran dobija pomoć od Rusije da locira američke snage. Da li dobijate pomoć od Rusije?

Abas Aragči je odgovorio: "Imamo strateško partnerstvo sa Rusijom."

Međutim, reporter je nastavio da insistira.

- Dakle, to je potvrdan odgovor?

- Vojna saradnja između nas i Rusije nije ništa novo, i nije tajna. Postojala je u prošlosti, nastavlja se i nastaviće se u budućnosti - odgovorio je Aragči.

Novinar je potom pitao da li to znači da Rusija pomaže u lociranju američkih snaga.

Aragči je ponovo izbegao pitanje:

- Nemam precizne vojne informacije. Koliko ja znam, imamo veoma dobro partnerstvo sa Rusijom - rekao je iranski diplomata, na šta je novinar ponovo inistirao na jasnom odgovori.

Šef diplomatije Islamske republike je potom rekao kratko: Oni nam pomažu na mnogo načina. Nemam detaljne informacije.

Ove izjave dolaze usred niza eksplozivnih izveštaja iz SAD. Putin je navodno pružio Iranu informacije koje bi mogle biti iskorišćene za izvođenje napada na američku vojsku.

1/12 Vidi galeriju Iran Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Vašington post, pozivajući se na tri američka zvaničnika, takođe je izvestio da Kremlj deli lokacije američkih vojnih instalacija sa Iranom od početka rata.

Izveštaj je osetljiv za vladu SAD. Konkretno, navodno se tiče podataka o lokacijama i rasporedu ratnih brodova, aviona i američkih trupa.

U subotu je američki predsednik Donald Tramp (79) umanjio značaj mogućnosti da Rusija pruža Iranu informacije o lokacijama američkih trupa i potencijalnim ciljevima na Bliskom istoku.

- Čak i da se ispostavi da je to tačno, teško da bi bilo važno. Ako pogledate šta se dogodilo sa Iranom prošle nedelje - čak i ako dobiju informacije, čini se da im to ne pomaže mnogo - rekao je Tramp.