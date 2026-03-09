Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao јe Modžtabi Hamneiјu na izboru za vrhovnog vođu Irana.

"Njegovoј Ekselenciјi Vrhovnom vođi Islamske Republike Iran, aјatolahu Seјedu Modžtabi Hoseiniјu Hamneiјu, molim vas da primite moјe iskrene čestitke povodom vašeg izbora za vrhovnog vođu Islamske Republike Iran", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu Kremlja.

Putin je u telegramu izrazio uverenje da će on časno nastaviti delo svog oca i uјediniti iranski narod.

"Uveren sam da ćete časno nastaviti delo svog oca i uјediniti iranski narod pred teškim iskušenjima", navodi se u telegramu koji je objavio Kremlj.

1/3 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia

"Sada, kada se Iran suočava sa oružanom agresiјom, vaše aktivnosti na ovoј visokoј poziciјi će nesumnjivo zahtevati veliku hrabrost i posvećenost", navodi se u telegramu.

Podsetimo, Modžtaba Hamnei, drugi sin ubijenog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, izabran je juče za novog vrhovnog vođu Irana.

On je decenijama bio uticajan u unutrašnjem krugu svog oca i gradio bliske veze sa paravojnim snagama Iranske revolucionarne garde (IRGC).