Najmanje pet osoba je poginulo, a nekoliko se vodi kao nestalo kada je zbog jakih kiša izazvano urušavanje ogromnog brda smeća u najvećoj indonežanskoj deponiji, objavili su danas zvaničnici te zemlje.

Više od 300 spasilaca koji su koristili tešku mašineriju i specijalne pse raspoređeno je kasno sinoć po ogromnoj deponiji kod pogona Bantargebang za obradu integrisanog otpada u Bekasiju, gradu blizu Džakarte.

Spasioci su radili pažljivo usred nestabilnih planina otpada, rekla je šefica kancelarije za potragu i spasavnje u Džakarti.

Ona je rekla da je među nastradalima dvojica vozača kola za smeće i dvojica prodavaca hrane na tezgama koji su radili ili se odmarali pored deponije. Četvoro ljudi je uspelo da izbegne urušavanje.

Spasioci tragaju za preživelima

Spasioci koji uključuju policiju, vojnike i dobrovoljce i dalje tragaju za najmanje troje ljudi koji se vode kao nestali, rekla je ona. "Ne isključujemo mogućnost da ima još žrtava. I dalje prikupljamo podatke da potvrdimo koliko vozila i radnika je zatrpano ispod otpada", rekla je ona.

Portparol nacionalne agencije za upravljanje katastrofama apelovao je na to da se strogo drži protokola tokom tekuće potrage, ukazujući da vermenske prognoze za naredna dva dana da će biti kiše u Džakarti i okolnim predgrađima.

Upozorio je da bi nestabilni srušeni materijal mogao da pokrene dodatna urušavanja i da dalje ugrozi spasilačke timove.

Prenatrpana deponija i poziv na reformu

Jučerašnje urušavanje deponije ponovo je skrenulo pažnju na prenatrpanu deponiju Bantargebang, gde završava većina otpada iz šire oblasti Džakarte.

Zbog upozorenja o njenom kapacitetu, poziva se na reformu sistema upravljanja otpadom.

Vlada je krajem prošle godine dala dvogodišnji rok da se problem reši ubrzanim projektom „otpad-u-energiju“, koji treba da smanji oslanjanje na otvorene deponije i pretvara otpad u električnu ili toplotnu energiju.