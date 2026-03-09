Slušaj vest

Izraelska vojska (IDF) je juče objavila da je praktično uništila iransku flotu lovaca F-14 Tomket u okviru operacije „Lav koji riče“.

Meta napada bila je vazduhoplovna baza Isfahan, dom tri eskadrile ovih legendarnih aviona.

Prema podacima IDF-a, masovni napad uništio je čitave hangare sa avionima i sisteme protivvazdušne odbrane koji su štitili aerodrom.

Iran poslednja zemlja na svetu koja je koristila F-14

Iran je bio poslednja zemlja na svetu koja je koristila F-14, avione proslavljene u čuvenom filmu „Top gan“, nakon što ih je američka mornarica penzionisala 2006. godine.

Procenjuje se da ih je u upotrebi bilo oko trideset, a nakon ovog napada veruje se da u svetu više nema operativnog Tomketa.

Od cele flote, procenjuje se da je 70% aviona bilo spremno za borbene misije.

Visoko cenjeni u Rusiji

„Procenjuje se da u svetu više nema operativnih Tomketa, osim možda nekoliko skrivenih duboko u podzemnim objektima“, navela je izraelska vojska u saopštenju.

Avioni su takođe bili visoko cenjeni u Rusiji.

Pre deset godina, pratili su ruske strateške bombardere Tu-95 „Medved“, a u decembru 2023. godine, jedan F-14 je učestvovao u počasnoj gardi aviona ruskog predsednika Vladimira Putina tokom njegove posete Bliskom istoku.

Poslednji operativni „Tomketi“

Ovo nije prvi put da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo uništilo F-14. U junu 2025. izraelska vojska objavila je snimak na kojem se vidi kako su dva „Tomketa“ uništena u napadu dronom na aerodrom u Teheranu.

Iako ti avioni nisu bili operativni i godinama su bili vidljivi na satelitskim snimcima, izraelska vojska je saopštila da je uništila „ponos iranskog ratnog vazduhoplovstva“.

Iranski „Tomketi“ bili su poslednji operativni F-14 na svetu, nakon što ih je američka mornarica povukla iz upotrebe 2006.

Iran je prvobitno naručio 80 aviona za carsko ratno vazduhoplovstvo pre revolucije 1979, a kasnije su prešli u sastav Ratnog vazduhoplovstva Islamske Republike Iran. Avioni su korišćeni tokom rata sa Irakom 1980-ih i ostali u službi zbog sankcija i nedostatka novih letelica.