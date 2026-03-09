AVIONI IZ ČUVENOG FILMA "TOP GUN" VIŠE NE POSTOJE, IZBRISANI SU! Izraelska vojska UNIŠTILA najbolju iransku flotu lovaca (FOTO)
Izraelska vojska (IDF) je juče objavila da je praktično uništila iransku flotu lovaca F-14 Tomket u okviru operacije „Lav koji riče“.
Meta napada bila je vazduhoplovna baza Isfahan, dom tri eskadrile ovih legendarnih aviona.
Prema podacima IDF-a, masovni napad uništio je čitave hangare sa avionima i sisteme protivvazdušne odbrane koji su štitili aerodrom.
Iran poslednja zemlja na svetu koja je koristila F-14
Iran je bio poslednja zemlja na svetu koja je koristila F-14, avione proslavljene u čuvenom filmu „Top gan“, nakon što ih je američka mornarica penzionisala 2006. godine.
Procenjuje se da ih je u upotrebi bilo oko trideset, a nakon ovog napada veruje se da u svetu više nema operativnog Tomketa.
Od cele flote, procenjuje se da je 70% aviona bilo spremno za borbene misije.
Visoko cenjeni u Rusiji
„Procenjuje se da u svetu više nema operativnih Tomketa, osim možda nekoliko skrivenih duboko u podzemnim objektima“, navela je izraelska vojska u saopštenju.
Avioni su takođe bili visoko cenjeni u Rusiji.
Pre deset godina, pratili su ruske strateške bombardere Tu-95 „Medved“, a u decembru 2023. godine, jedan F-14 je učestvovao u počasnoj gardi aviona ruskog predsednika Vladimira Putina tokom njegove posete Bliskom istoku.
Poslednji operativni „Tomketi“
Ovo nije prvi put da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo uništilo F-14. U junu 2025. izraelska vojska objavila je snimak na kojem se vidi kako su dva „Tomketa“ uništena u napadu dronom na aerodrom u Teheranu.
Iako ti avioni nisu bili operativni i godinama su bili vidljivi na satelitskim snimcima, izraelska vojska je saopštila da je uništila „ponos iranskog ratnog vazduhoplovstva“.
Iranski „Tomketi“ bili su poslednji operativni F-14 na svetu, nakon što ih je američka mornarica povukla iz upotrebe 2006.
Iran je prvobitno naručio 80 aviona za carsko ratno vazduhoplovstvo pre revolucije 1979, a kasnije su prešli u sastav Ratnog vazduhoplovstva Islamske Republike Iran. Avioni su korišćeni tokom rata sa Irakom 1980-ih i ostali u službi zbog sankcija i nedostatka novih letelica.
Izraelska vojska poručila je da će nastaviti napade dok ne uspostavi potpunu vazdušnu dominaciju nad Iranom.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Theaviatonist)