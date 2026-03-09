Slušaj vest

Iranska Revolucionarna garda čestitala je Modžtabi Hamneiju izbor za novog vrhovnog vođu Irana i izrazila punu lojalnost njegovom vođstvu, nakon što ga je za tu funkciju izabrala Skupština eksperata, preneli su iranski državni mediji.

Šta će se dalje dešavati, za "Puls Srbije", otkrio je ambasador Irana Mohamed Sadik Fazli.

- Naravno, u situaciji kada se narod moje zemlje suočava sa teškom agresijom, ovo su teški dani za sve. Napad je započet bez ikakvog opravdanog razloga i u njemu stradaju žene, deca, stariji ljudi, obični građani i bolesnici. Prema Ustavu Irana postoji jasno definisan proces za izbor lidera - rekao je Fazil.

ambasador Irana Mohamed Sadik Fazli Foto: Kurir Televizija

"Skupština eksperata ima ključnu ulogu u političkom sistemu Irana"

Fazil je istakao da članove Skupštine eksperata, koja ima oko 88 predstavnika iz različitih provincija, biraju građani direktnim glasanjem.

- Postoji jedna Skupština koja u sastavnom delu iranskog parlamenta Irana kao i Skupština eksperata - članovi Skupštine biraju se direktno glasovima građana. Ako se ne varam, ova skupština ima 88 članova. Svaka provincija ima svoje predstavnike za koje građani glasaju - objasnio je.

Skupština donela odluku o novom vrhovnom vođi

Naveo je da je Skupština eksperata, nakon održanih sednica, postigla saglasnost o izboru novog vrhovnog vođe, što je među građanima izazvalo pozitivne reakcije.

Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

- Glavna dužnost Skupštine eksperata jeste izbor vrhovnog vođe. Nakon atentata na prethodnog lidera, članovi skupštine su održali sednice i postigli saglasnost o kandidatu koji će preuzeti tu funkciju. Ako pogledate reakcije ljudi na ulicama i na javnim mestima, videćete da su mnogi zadovoljni ovim izborom - zaključio je Fazil.

Kurir.rs