Na društvenim mrežama pojavile su se prve fotografije i snimci oborene iranske balističke rakete ispaljene iz Irana  u turski vazdušni prostor.

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je iransku balističku raketu oborila protivvazdušna odbrana NATO u istočnom Sredozemlju.

Gde su pali delovi rakete?

U saopštenju ministarstva se navodi da su delovi rakete pali u jugoistočnom delu turske pokrajine Gazijantep, ali da nije bilo povređenih.

- Svi neophodni koraci protiv pretnji Turskoj biće preduzeti bez oklevanja - navelo je ministarstvo da je "u najboljem interesu svih da se pridržavaju turskih upozorenja u vezi s ovim".

