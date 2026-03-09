Objavljeni su prvi snimci i fotografije sa mesta pada iranske balističke rakete koju je NATO oborio iznad turskog vazdušnog prostora
PRVI SNIMCI OBORENE IRANSKE BALISTIČKE RAKETE: Evo gde su završili delovi projektila koji je presreo NATO (VIDEO/FOTO)
Na društvenim mrežama pojavile su se prve fotografije i snimci oborene iranske balističke rakete ispaljene iz Irana u turski vazdušni prostor.
Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je iransku balističku raketu oborila protivvazdušna odbrana NATO u istočnom Sredozemlju.
Gde su pali delovi rakete?
U saopštenju ministarstva se navodi da su delovi rakete pali u jugoistočnom delu turske pokrajine Gazijantep, ali da nije bilo povređenih.
- Svi neophodni koraci protiv pretnji Turskoj biće preduzeti bez oklevanja - navelo je ministarstvo da je "u najboljem interesu svih da se pridržavaju turskih upozorenja u vezi s ovim".
