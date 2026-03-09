UNIŠTAVANJE BEJRUTA KROZ FOTO OBJEKTIV: Pogledajte stravične eksplozije u glavnom gradu Libana usled izraelskih udara (FOTO, VIDEO)
Izraelska vojska je već uništila nekoliko filijala finansijske institucije Al-Kard al-Hasan u južnim predgrađima Beijuta. Taj deo grada je sada bez stanovnika zbog naredbe za evakuaciju koja je izdata prošle nedelje.
Izveštači Al Džazire navode da su sada kraju Noairi u centralnom Bejrutu, gde se nalazi još jedna zgrada Al-Kard al-Hasan. Ovo je stambena četvrt u kojoj ljudi žive, zajedno sa biznisima i prodavnicama. Put koji vodi do filijale Al-Kard al-Hasan je zatvoren.
"U poslednjih nekoliko minuta čujemo izraelske dronove, pa čak i izraelske avione iznad nas. Nije jasno da li će baš ova filijala biti pogođena."
Lokalne vlasti su naredile ljudima iz okolnog područja da napuste mesto, ali u blizini se nalazi škola u kojoj su smešteni raseljeni ljudi i mnogi od njih odlučuju da ne odu. Sada vlada velika napetost i zabrinutost da li će izraelski napad zaista uslediti.
(Kurir.rs/Al Džazira/P.V.)