Izraelska vojska je već uništila nekoliko filijala finansijske institucije Al-Kard al-Hasan u južnim predgrađima Beijuta. Taj deo grada je sada bez stanovnika zbog naredbe za evakuaciju koja je izdata prošle nedelje.

Izveštači Al Džazire navode da su sada kraju Noairi u centralnom Bejrutu, gde se nalazi još jedna zgrada Al-Kard al-Hasan. Ovo je stambena četvrt u kojoj ljudi žive, zajedno sa biznisima i prodavnicama. Put koji vodi do filijale Al-Kard al-Hasan je zatvoren.

"U poslednjih nekoliko minuta čujemo izraelske dronove, pa čak i izraelske avione iznad nas. Nije jasno da li će baš ova filijala biti pogođena."