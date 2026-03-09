Slušaj vest

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas u Varšavi da Evropska unija ne mora da čeka novi pristanak Mađarske da šalje Ukrajini sredstva iz pozajmice od 90 milijardi evra jer je mađarski premijer Viktor Orban već na to pristao jednom i ne može u beskraj da se ponovo pita.

"Kada je reč o 90 milijardi evra i u mnogim drugim pitanjima Evropa mora efikasno da izdejstvuje naše odluke. Mađarska je potpisala tu odluku. Uveren sam da Evropa može mirno da iskoristi tih 90 milijardi za Ukrajinu i da ne čeka na dodatni pristanak", kazao je Tusk na konferenciji za novinare posle susreta sa holandskim premijerom Robom Jetenom.

Poljski premijer podsetio je da je on lično bio na svim tim sastancima i razgovorima.

"Mađarska je prihvatila tu odluku. Nećemo u beskraj da se tome vraćamo samo zato što gospodin Orban danas ima više simpatija za Rusiju nego Ukrajinu", rekao je Tusk.

Sa Tuskom se slaže i premijer Holandije

Rob Jeten složio se da nije moguće da se čeka sa slanjem novca Ukrajini i izrazio je uverenje da će EU brzo naći rešenje.

"Pričao sam juče sa Volodimirom Zelenskim i tražimo pragmatična rešenja i za to da se smanje tenzije izmedju Ukrajine i Mađarske", rekao je holandski premijer.

I Tusk je ocenio da će se naći put da se pragmatično smanje tenzije izmedju Ukrajine i Mađarske iako je, kako je kazao, ne samo Orban već i Zelenski "rekao suviše".

"Ali glavni izvor tih tenzija je javna proputinovska politka Orbana. Viktor ;Orban je političar koji više ni ne krije svoju slabost za Putina i politiku Rusije", kazao je Tusk.