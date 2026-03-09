Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron danas je tokom posete Kipru izjavio da Francuska i njeni partneri pripremaju "čisto odbrambenu" misiju za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza koji je pod blokadom Irana.

- U procesu smo uspostavljanja čisto odbrambene, čisto prateće misije, koja mora biti pripremljena zajedno sa evropskim i neevropskim državama - rekao je Makron nakon sastanka sa kiparskim predsednikom Nikosom Hristodulidisom i grčkim premijerom Kirjakosom Micotakisom na mediteranskom ostrvu.

Frans24 navodi da je Makron danas stigao na Kipar na razgovore o regionalnoj bezbednosti, nakon što je Pariz rasporedio ratne brodove u tom delu Sredozemnog mora, a američko-izraelski rat protiv Irana ušao u drugu nedelju.

Kipar, zemlja članica Evropske unije, prošle nedelje je bio meta iranskih dronova, što je navelo Makrona da naredi francuskom nosaču aviona "Šarl de Gol", kao i fregati i jedinica protivvazdušne odbrane (PVO) da krenu ka ostrvskoj državi.

Navodi se da bi Makron trebalo da tokom popodneva poseti "Šarl de Gol".

Jelisejska palata je prethodno saopštila da je glavni brod francuske Ratne mornarice trenutno stacioniran kod obale grčkog ostrva Krit, a Mkronu je cilj da posetom nosaču aviona pokaže "solidarnost" i detaljno objasni korake za "jačanje bezbednosti oko Kipra i u istočnom Mediteranu".

Francuski nosač aviona "ČŠarl de Gol" Foto: EPA/Costas Baltas Pool

Makron je kazao i da je "kada je Kipar napadnut, napadnuta je Evropa".