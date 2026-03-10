Slušaj vest

Premijer Holandije Rob Jeten i Poljske Donald Tusk ocenili su danas u Varšavi da za Evropu glavna pretnja ostaje agresija Rusije na Ukrajinu, dok oni koji pitaju za rat u Iranu i cene goriva nek se obrate "onom Donaldu", a ne malom, poljskom.

"Mi ne utičemo na cene goriva u svetu. Sasvim sigurno onaj drugi Donald ima realan uticaj na to. Molim, njega pitajte, a ne skromnog poljskog Donalda", kazao je na konferenciji za novinare posle razgovora.

Tusk: Tramp je rekao da su samo budale uznemirene zbog cene nafte

Poljski premijer podsetio je da je američki predsednik Donald Tramp rekao da su samo budale uznemirene zbog cena nafte a da mudri ljudi znaju da su porasle samo na kratko i da će se uskoro radikalno smanjiti.

"Ja želim da verujem u te reči. Ako bi rat potrajao uprkos tome što je Tramp predvideo i ako bi se odužio mesecima onda niko na svetu ne može da predvidi šta će biti na tržištu", rekao je Tusk.

Poljski premijer najavio je već sada mere da glavni poljski petrohemijski koncern Orlen i drugi ne zloupotrebe trenutnu situaciju za visoke profite.

"Ni Orlen, ni niko drugi nema prava da zaradjuje na toj situaciji. Tragamo za opreznim merama tako da cene ne podivljaju više nego u okruženju.

U Poljskoj cene neće biti ni dva puta manje nego kod suseda. Pripazićemo da niko na tome ne zaradi. Strpljivo čekamo na ispunjenje obećanja da će rat uskoro prestati", kazao je Tusk.

"Rusija ostaje glavna pretnja Evropi"

I Jeten i Tusk su se složili da za Evropu i dalje kao glavna opasnost ostaje Rusija a rat na Bliskom istoku koji po rečima holandskog premijera brzo eskalira samo potvrdjuje evropskim saveznicima da moraju da se oslone pre svega na sebe i delaju zajedno.

"Produženje rata u Iranu povod je da oružje postaje sve manje dostupno i skuplje. SAD su zainteresovane za druge geopolitičke pozornice. Ovde u Evropi moramo da se fokusiramo na rusku pretnju. Ne možemo da računamo da će to da srede SAD", kazao je poljski premijer.