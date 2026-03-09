Slušaj vest

On je sazvao hitnu sednicu vlade kako bi se razgovaralo o rastućim cenama goriva samo pet nedelja pre ključnih izbora.

Rast cena nafte, podstaknut ratom u Iranu, doveo je do viših cena dizela i benzina u Mađarskoj, što dodatno pogoršava probleme sa kojima se Orban suočava pred parlamentarne izbore 12. aprila na kojima će se boriti da ostane na vlasti posle 16 godina.

- Ukrajinska naftna blokada i rat na Bliskom istoku uzrokuju rast cena. Evropa mora da se suoči sa realnošću: moramo preispitati i ukinuti sve sankcije ruskim energetskim kompanijama - napisao je Orban na X.

Dodao je da je sazvao sednicu vlade "kako bi zaštitio mađarske porodice" od visokih cena goriva i naglasio da se ne sme dozvoliti da cene goriva porastu „do nepodnošljivog nivoa“.

Mađarska se suočava sa dodatnim pritiskom jer je isporuka ruske nafte kroz cevovod Družba obustavljena od kraja januara, kada je, kako Kijev tvrdi, cevovod oštećen u ruskom napadu.

Prekid je rezultirao političkim tenzijama sa Kijevom.

(Kurir.rs/Index)

