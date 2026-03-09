Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban uputio je pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen sa zahtevom za hitno ukidanje sankcija EU na ruske energente.

On je u video obraćanju na kanalu M1 TV istakao da je ova inicijativa neophodna zbog opasnosti od naglog skoka cena nafte i gasa usled sukoba na Bliskom istoku.

Orban je naglasio da evropska energetska bezbednost nije ugrožena samo bliskoistočnom krizom, već i ukrajinskom suspenzijom tranzita ruske nafte kroz naftovod Družba.

Ursula fon der Lajen na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

"Naftna blokada koju je uveo Volodimir Zelenski predstavlja najozbiljniju pretnju ne samo za Mađarsku i Slovačku, već i za celu EU", izjavio je premijer.

Ruska nafta ne protiče kroz ovaj naftovod od 27. januara, zbog čega su Mađarska i Slovačka zatražile od Hrvatske transport preko Jadranskog naftovoda (JANAF) iz luke Omišalj.

Mađarska vlada je, u međuvremenu, dodelila kompaniji MOL 250.000 tona nafte iz strateških rezervi, što je dovoljno za tromesečni rad rafinerija.

(Kurir.rs/TASS/P.V.)

