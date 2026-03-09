HITNA PORUKA ORBANA URSULI: Hitno ukinite sankcije na ruske energente! Vidite li gde ovo vodi?!
Mađarski premijer Viktor Orban uputio je pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen sa zahtevom za hitno ukidanje sankcija EU na ruske energente.
On je u video obraćanju na kanalu M1 TV istakao da je ova inicijativa neophodna zbog opasnosti od naglog skoka cena nafte i gasa usled sukoba na Bliskom istoku.
Orban je naglasio da evropska energetska bezbednost nije ugrožena samo bliskoistočnom krizom, već i ukrajinskom suspenzijom tranzita ruske nafte kroz naftovod Družba.
"Naftna blokada koju je uveo Volodimir Zelenski predstavlja najozbiljniju pretnju ne samo za Mađarsku i Slovačku, već i za celu EU", izjavio je premijer.
Ruska nafta ne protiče kroz ovaj naftovod od 27. januara, zbog čega su Mađarska i Slovačka zatražile od Hrvatske transport preko Jadranskog naftovoda (JANAF) iz luke Omišalj.
Mađarska vlada je, u međuvremenu, dodelila kompaniji MOL 250.000 tona nafte iz strateških rezervi, što je dovoljno za tromesečni rad rafinerija.
(Kurir.rs/TASS/P.V.)