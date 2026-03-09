Slušaj vest

Norveška policija je objavila fotografije osumnjičenog povezanog sa eksplozijomkoja se dogodila ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država u glavnom gradu, Oslu, u nedelju.

Na dve pikselizovane fotografije sa nadzornih kamera vidi se osoba skrivenog lica, obučena u tamnu odeću i sa rancem na leđima.

Napadač iz Osla Foto: Norway police

Eksplozija izazvana improvizovanom napravom

Policija je u saopštenju u ponedeljak navela da dosadašnja istraga pokazuje da je eksploziju izazvala improvizovana eksplozivna naprava postavljena na ulazu u zgradu. Eksplozija je prouzrokovala manju materijalnu štetu, ali nije bilo povređenih.

Policija je ranije saopštila da postoji mogućnost da je eksplozija bila čin terorizma. U najnovijem izveštaju navodi se da za sada nema novih saznanja o motivu napadača.

Istraga uključuje i video sa Google Maps-a

Istražitelji takođe analiziraju video-snimak objavljen na platformi Google Mapsu vreme incidenta, saopštila je policija.

Prema navodima lokalnih medija, u sada već obrisanom videu pojavio se vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei. On je, kako se navodi, ubijen tokom zajedničkih američko-izraelskih udara na Teheran na samom početku sukoba.

Velika policijska akcija

Policija je saopštila da se istraga eksplozije kod ambasade vodi kao slučaj visokog prioriteta. Na mestu događaja korišćeni su psi tragači, dronovi i helikopteri kako bi se prikupili dokazi.

Građani koji imaju informacije o osumnjičenom, kao i oni koji su primetili bilo šta neobično u tom području između ponoći i dva sata noću po lokalnom vremenu u nedelju, pozvani su da se jave policiji.

Oštećenja na američkoj ambasadi u Oslu nakon napada

Detalji incidenta

Hitne službe upućene su ka ambasadi, koja se nalazi u zapadnom delu Osla, u oblasti Morgedalsvegen, oko 1 sat noću u nedelju.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama nakon incidenta prikazuju razbijeno staklo u snegu ispred ulaza u konzularni deo ambasade, pukotine na staklenim vratima i tamne tragove na pločicama na podu.

Reakcija vlasti

Norveške vlasti opisale su incident kao "neprihvatljiv". Ministar spoljnih poslova Espen Bart Eide naglasio je da je "bezbednost diplomatskih misija od izuzetne važnosti".