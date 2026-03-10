Slušaj vest

Najmanje 14 migranata se udavilo danas nakon što se čamac koji ih je prevozio sudario sa čamcem obalske straže kod turske obale tokom potere, saopštili su zvaničnici.

Incident se dogodio blizu obale Demrea, u provinciji Antalija, pošto je brod koji je prevozio Avganistance "ignorisao pozive da se zaustavi i pokušao da manevriše velikom brzinom kako bi pobegao od čamaca obalske straže", javila je turska agencija Anadolija, citirajući guvernera Hulusija Sahina.

Obalska straža je uspela da spasi sedam ljudi iz mora, i njima je pružena medicinska pomoć, a ostale koji su uspeli da stignu do obale pritvorila je žandarmerija.

Operacije potrage i spasavnja su nastavljene, kako bi se pronašle preostale osobe koje se vode kao nestale, a pokrenuta je i sudska i administrativna istraga o incidentu.