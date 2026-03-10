Slušaj vest

Libanski parlament danas je produžio svoj mandat za još dve godine zbog rata SAD i Izraela sa Iranom i izraelskih operacija u Libanu.

Državna novinska agencija Libana je saopštila da je 76 poslanika glasalo za, 41 protiv, a četiri su bila uzdržana.

Blok od 13 poslanika militantne organizacije Hezbolah, koju podržava Iran, takođe je glasao za produženje mandata.

Raseljeno oko pola miliona ljudi

Od početka rata SAD i Izraela protiv Irana, u Libanu je raseljeno oko pola miliona ljudi, što je otežalo održavanje izbora.

Parlamentarni izbori bili su zakazani za maj ove godine.