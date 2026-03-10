Libanski parlament danas je produžio svoj mandat zbog rata SAD i Izraela sa Iranom
SUKOB NATERAO LIBANSKI PARLAMENT DA PRODUŽI MANDAT: Bukti rat na Bliskom istoku
Libanski parlament danas je produžio svoj mandat za još dve godine zbog rata SAD i Izraela sa Iranom i izraelskih operacija u Libanu.
Državna novinska agencija Libana je saopštila da je 76 poslanika glasalo za, 41 protiv, a četiri su bila uzdržana.
Napad Izraela na Liban Foto: screenshot X/manniefabian
Blok od 13 poslanika militantne organizacije Hezbolah, koju podržava Iran, takođe je glasao za produženje mandata.
Raseljeno oko pola miliona ljudi
Od početka rata SAD i Izraela protiv Irana, u Libanu je raseljeno oko pola miliona ljudi, što je otežalo održavanje izbora.
Parlamentarni izbori bili su zakazani za maj ove godine.
(Kurir.rs/Beta)
