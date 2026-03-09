RUBIO OBJAVIO ŠTA JE CILJ AMERIKE U IRANU: Vojna operacija je pokrenuta iz nekoliko razloga
Sjedinjene Države su objavile da je njihova vojna operacija protiv Iranausmerena na slabljenje sposobnosti te zemlje da ugrožava regiju i globalnu sigurnost.
U izjavi američkog državnog sekretara Marka Rubija, jedan američki zvaničnik opisao je operaciju kao napad na ono što je nazvao "Iranom, vodećom državom u svetu po uzimanju talaca", uz pohvale američkim snagama uključenim u misiju.
- Zastanite na trenutak i uputite misli i molitve hrabrim Amerikancima - rekao je.
- Svi smo zadivljeni njihovom službom.
Zvaničnik je dodao da su glavni ciljevi misije:
- uništiti iranske sposobnosti za lansiranje projektila
- eliminisati fabrike u kojima se projektili proizvode
- pogoditi iranske pomorske snage
- suprotstavljanje pretnjama od strane iranskog klerikalnog vođstva
Američki zvaničnik naglasio je da je operacija usmerena na suprotstavljanje pretnji koju, prema njegovim rečima, za regiju i širi svet predstavlja iransko klerikalno vođstvo.
