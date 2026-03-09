"Zastanite na trenutak i uputite misli i molitve hrabrim Amerikancima"

Sjedinjene Države su objavile da je njihova vojna operacija protiv Iranausmerena na slabljenje sposobnosti te zemlje da ugrožava regiju i globalnu sigurnost.

U izjavi američkog državnog sekretara Marka Rubija, jedan američki zvaničnik opisao je operaciju kao napad na ono što je nazvao "Iranom, vodećom državom u svetu po uzimanju talaca", uz pohvale američkim snagama uključenim u misiju.

- Zastanite na trenutak i uputite misli i molitve hrabrim Amerikancima - rekao je.

- Svi smo zadivljeni njihovom službom.

Zvaničnik je dodao da su glavni ciljevi misije:

- uništiti iranske sposobnosti za lansiranje projektila

- eliminisati fabrike u kojima se projektili proizvode

- pogoditi iranske pomorske snage

- suprotstavljanje pretnjama od strane iranskog klerikalnog vođstva

Američki zvaničnik naglasio je da je operacija usmerena na suprotstavljanje pretnji koju, prema njegovim rečima, za regiju i širi svet predstavlja iransko klerikalno vođstvo.