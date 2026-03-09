Slušaj vest

Američko Ministarstvo odbrane identifikovalo je danas vojnika poginulog u iranskom napadu na bazu u Saudijskoj Arabiji kao 26-godišnjeg narednika Bendžamina N. Peningtona.

Penington, poreklom iz Glendela u Kentakiju, preminuo je u nedelju od povreda zadobijenih 1. marta tokom udara na vazdušnu bazu Princ Sultan. Bio je pripadnik 1. bataljona 1. brigade Svemirskih snaga iz Fort Karsona (Kolorado) i bio je angažovan kao podrška u sukobu protiv Irana.

Istraga o ovom incidentu je u toku.

Osmi ubijeni Amerikanac

Penington je osmi američki vojnik koji je stradao u ratu protiv Irana od 28. februara, tokom kojeg je Teheran izveo seriju uzvratnih napada na baze SAD i zalivske države.

Prethodno je šest vojnika poginulo 1. marta u napadu iranskog drona na operativni centar u Kuvajtu: Nikoli Amor, Kodi Kork, Noa Tijetjens, Deklan Kodi, Džefri O’Brajen i Robert Marzan.

Takođe, major nacionalne garde Sorfli Davijus preminuo je u petak u kampu Buring u Kuvajtu u incidentu koji nije povezan sa borbenim dejstvima.

