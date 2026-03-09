Slušaj vest

Japanće do kraja ovog meseca završiti sa raspoređivanjem raketa dugog dometa "Tip-12"  u vojnu bazu Kangun, saopštila je danas vlada Japana.

Vojna vozila koja su prevozila lansere i drugu opremu stigla su posle ponoći u veoma tajnoj misiji koju su stanovnici kritikovali.

Desetine ljudi stajalo je ispred kampa, vičući "Stop raspoređivanju raketa dugog dometa!".

Sanae Takaiči, nova premijerka Japana Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

Demonstranti su se žalili na nedostatak transparentnosti i rekli da bi raspoređivanje "eskaliralo tenzije" i učinilo rakete Tip-12 metom napada.

Japan je ubrzao vojno raspoređivanje na jugozapadu zemlje, nakon što je Kinaeskalirala tenzije oko Tajvana.

Unapređena raketa Tip-12, koju je razvila i proizvela kompanija Micubiši, ima domet od oko 1.000 kilometara i može da dosegne Kinu.

(Preneo: V.M.)

