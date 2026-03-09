ŠTETAN ZA OČI I PLUĆA, UZROKUJE TEŠKE OPEKOTINE I SMRT

ŠTETAN ZA OČI I PLUĆA, UZROKUJE TEŠKE OPEKOTINE I SMRT

Slušaj vest

Prema dokazima koje je pronašla organizacija Hjuman Rajts Voč (HRW), Izrael je nezakonito bacao beli fosfor na kuće u Libanu.

Organizacija je saopštila da je verifikovala i geolocirala sedam slika koje prikazuju vazdušnu eksploziju municije sa belim fosforom raspoređenu iznad stambene zone u gradu Johmor na jugu Libana.

Pripadnici civilne zaštite su takođe zatečeni kako reaguju na požare u najmanje dve kuće i jednom automobilu u tom području 3. marta.

Globalna organizacija za ljudska prava je utvrdila da oblik oblaka dima nastalog vazdušnim eksplozijama na slici odgovara obliku koji nastaje kada se ispaljene i eksplozivne komore artiljerijskog projektila koji sadrži beli fosfor aktiviraju i eksplodiraju.

Hemijsko ratovanje direktno kršenje međunarodnog humanitarnog prava

„Nezakonita upotreba belog fosfora od strane izraelske vojske nad stambenim područjima je izuzetno alarmantna i imaće strašne posledice po civile“, rekao je Ramzi Kais, istraživač za Liban u organizaciji Human Rights Watch.

„Zapaljivi efekti belog fosfora mogu prouzrokovati smrt ili okrutne povrede koje rezultiraju doživotnom patnjom.“

Hemijsko ratovanje je direktno kršenje međunarodnog humanitarnog prava, prema Hjuman rajts voč, koji je rekao da je „upotreba belog fosfora u vazduhu nezakonito neselektivna u naseljenim područjima“ i da „ne ispunjava zakonski zahtev da se preduzmu sve izvodljive mere predostrožnosti kako bi se izbegla šteta po civile“.

Organizacija je pozvala Izrael da odmah prekine tu praksu i zahtevala od saveznika - Velike Britanije, SAD i Nemačke, da prestanu da naoružavaju Izrael oružjem i da uvedu ciljane sankcije zvaničnicima za koje tvrdi da su „verodostojno umešani u teške zločine“.

Šta je beli fosfor?

Beli fosfor je hemijska supstanca koja je voštaste i čvrste konzistencije.

Obično je žućkaste ili bezbojne boje, a njen miris je opisan kao miris belog luka.

1/5 Vidi galeriju Beli fosfor Foto: YouTube/NavyGator, Youtube/The Star

Sagorevanje fosfora stvara gust, beli, iritirajući dim koji se trenutno pali pri kontaktu sa kiseonikom na temperaturama iznad 30°C.

Jednom kada se zapali, beli fosfor je veoma teško ugasiti i lepi se za površine poput kože i odeće.

Vojska ga može legalno koristiti za osvetljavanje bojišta i stvaranje dimne zavese, kao i kao zapaljivu materiju.

Izaziva teške opekotine, prodire kroz kosti i dovodi do kome i smrti

Beli fosfor je opasan za ljude svim načinima izlaganja, a posebno je štetan za oči i utiče na disanje.

Može izazvati duboke i teške opekotine, čak i prodiranje kroz kosti. Takođe se može apsorbovati u toksičnim količinama kroz kožu, usta i nos.

Sistemski efekti mogu uticati na ljude 24 sata nakon izlaganja, uzrokujući kardiovaskularni kolaps, kao i komu. Može dovesti i do smrti od značajnog šoka ili oštećenja centralnog nervnog sistema.

Kada je Izrael ranije bio optužen da ga koristi?

Hjuman rajts voč je saopštio da je izraelska vojska između oktobra 2023. i maja 2024. koristila beli fosfor u najmanje 17 opština u južnom Libanu, uključujući pet naseljenih područja.

Organizacija navodi da ima snimke i svedočenja o eksplozijama artiljerijske municije sa belim fosforom iznad Gaze i pograničnih područja Libana 10. i 11. oktobra 2023.

Kako je Izrael odgovorio na optužbe?

Portparol izraelske vojske rekao je za „Independent“ da vojska trenutno nije upoznata niti može da potvrdi upotrebu granata sa belim fosforom u Libanu i da nije analizirala snimke na koje se poziva Hjuman rajts voč.

Navodi se da glavne dimne granate IDF-a ne sadrže beli fosfor, iako vojska, kao i mnoge zapadne armije, poseduje dimnu municiju sa manjom količinom te supstance za stvaranje dimnih zavesa, što je dozvoljeno međunarodnim pravom.

Izraelska vojska tvrdi da se takve granate ne koriste za gađanje ciljeva ili izazivanje požara u naseljenim područjima, uz retke izuzetke.