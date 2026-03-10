Slušaj vest

Ašantsko carstvo vladalo je Zlatnom obalom u zapadnoj Africi, na području današnje Gane, od 1701. do 1901. godine. Jedan od najmoćnijih simbola ašantskih vladara bio je ceremonijalni mač, ukrašen ornamentom od livenog zlata koji je često bio oblikovan poput životinje. Jedan od tih jedinstvenih ukrasa u obliku pauka pripadao je jednom od poslednjih kraljeva, Kvakuu Dua Drugom.

Prema Muzeju umetnosti u Dalasu, koji je predmet kupio od jedne porodice iz Teksasa 2014. godine, ornament pauka izrađen je od legure zlata, bakra i srebra. Pauk je dimenzija 10,2 sa 7,3 centimetra i verovatno je nekada bio pričvršćen za ceremonijalni mač Ašante.

Najverovatnije je iznet iz Gane krajem 19. veka, zajedno sa stotinama drugih kraljevskih zlatnih predmeta, tokom jednog od anglo-ašantskih ratova dok je Britanija širila svoju kontrolu nad Zlatnom obalom.

Godine 1884. ser Samjuela Roj, britanskog guvernera Zlatne obale, posetio je Bosomuru, glavni portparol kraljevskog ašantskog dvora u Kumasiju, carskoj prestonici. Tokom državne posete, Bosomuru je Roju poklonio zlatnog pauka kao znak prijateljstva od Kvakua Due Drugog.

Ašanti pauk Foto: Dallas Museum of Art; McDermott African Art Acquisition

Prema Roslin Voker, kustoskinji Muzeja umetnosti u Dalasu koja je istraživala istoriju ovog predmeta, Bosomuru je preneo da je pauk simbol mudrosti i da je samo kralju bilo dozvoljeno da nosi amblem pauka na svom maču.

Međutim, Roj je odlučio da vrati zlatnog pauka kralju, pošto je britanskim zvaničnicima bilo zabranjeno da primaju poklone, pa ga je poslao nazad u Kumasi sa britanskim izaslanikom Robertom Lojom Brendonom-Kirbijem.

Nije jasno kako je Brendon-Kirbi na kraju postao vlasnik zlatnog pauka, ali ga je poneo sa sobom u Sjedinjene Države, gde je sa Škotom po imenu Džejmsom Krijem kupovao zemlju na jugozapadu i razbesneo lokalno stanovništvo, koje je Brendona-Kirbija smatralo izuzetno nadmenim i nepristojnim.

Vokerova je napomenula da, prema porodičnoj priči koju je preneo Čarls Kri.

- Brendon-Kirbi je postao nepopularan među lokalnim stanovništvom. Do njega je stigla vest da se grupa ljudi sprema za linč i dolazi da ga ubije, pa je brzo prodao svoj deo mom dedi [Džejmsu] po povoljnoj ceni i dozvolio da ga prokrijumčare iz zemlje u buretu za kisele krastavce - rekla je.

Zlatni pauk je zatim prenošen kroz generacije članova porodice Kri pre nego što ga je kupio Muzej umetnosti u Dalasu.

Prema Vokerovoj, ovaj kraljevski ornament pauka iz Ašantskog carstva, koji je proputovao dug put, jedinstven je i "do danas se u kolekcijama nije pojavio nijedan drugi pauk od livenog zlata".