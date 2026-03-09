Slušaj vest

Pojavio se novi snimak koji prikazuje trenutak kada američki krstareći projektil "tomahavk" pogađa objekat Islamske revolucionarne garde u gradu Minabu, na jugu Irana. Snimak bi mogao da baci novo svetlo na smrtonosni napad u kojem je pogođena i obližnja škola, prenosi Bellingcat.

Snimak je objavila iranska agencija Mehr News Agency, dok su istraživači iz Bellingcata geolocirali snimak i potvrdili da prikazuje napad koji se dogodio 28. februara.

Na snimku se vidi projektil koji pogađa objekat povezan sa Revolucionarnom gardom, dok se u pozadini diže dim iz područja gde se nalazi osnovna škola za devojčice Šajareh Tajebeh.

Prema izveštajima iranskih vlasti i medija, u napadu je poginulo najmanje 175 ljudi, među njima najveći broj dece.

Snimak bi mogao da dovede u pitanje ranije tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa, koji je tvrdio da je školu pogodio iranski projektil.

Analitičari napominju da su Sjedinjene Američke Države jedina strana u sukobu za koju je poznato da raspolaže projektilima "tomahavk", dok nije poznato da ih Izrael koristi.

Prema analizi satelitskih snimaka kompanije Planet Labs, u pogođenom području oštećene su dve građevine - jedna klinika i objekat za koji se pretpostavlja da je skladište ili bunker prekriven zemljom.

Najsmrtonosniji napad na civile

Napad na školu u Minabu, u iranskoj provinciji Hormozgan nedaleko od Omanskog mora, smatra se najsmrtonosnijim napadom na civile od početka novog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Prema navodima iranske državne agencije IRNA, većina poginulih su deca, uključujući desetine devojčica uzrasta od sedam do 12 godina.

Portparol iranskog Ministarstva zdravlja Hosein Kermanpour tada je izjavio da su mnoge žrtve "mladi dečji mučenici". U trenutku napada, u školi se održavala jutarnja smena nastave, a prema podacima organizacije Hengaw Organization for Human Rights, u toj smeni obično pohađa oko 170 učenica.

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Pozivi na istragu

Odgovornost za napad za sada nije zvanično potvrđena. Administracija predsednika Trampa nije ni priznala ni odbacila mogućnost da su američke snage odgovorne za udar koji se dogodio tokom početne faze američko-izraelskih operacija 28. februara.

Američko Ministarstvo odbrane saopštilo je da "pregleda incident", ali za sada nije najavilo formalnu istragu.

Međunarodne organizacije za ljudska prava pozvale su na nezavisno utvrđivanje činjenica. Organizacija International Federation for Human Rights (FIDH) navela je da se svi mogući ratni zločini moraju temeljno istražiti.

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Svaki navodni napad na civile, škole ili medicinske objekte mora biti brzo, nezavisno i transparentno istražen - naveli su u saopštenju.

Stručnjak za međunarodno pravo Dejvid Šefer rekao je da bi bilo "veoma teško pronaći zakonito opravdanje za napad na školu punu dece".

- Veoma je verovatno da se radi o pogrešnom odabiru mete ili o obaveštajnim podacima koji su bili netačni - ocenio je Šefer.